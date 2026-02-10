Die Rodlerin Natalie Maag beendet den olympischen Wettkampf wie vor vier Jahren mit dem 9. Platz. «Letztes Mal habe ich mich gefreut, jetzt ist aber eine grosse Enttäuschung da», bilanziert die 28-Jährige beim SRF, «ich bin heute im dritten Lauf wirklich scheisse gefahren.» Da sei es sehr schwierig gewesen, im vierten Lauf noch einmal zu fahren, im Wissen, dass das Rennen bereits vorbei ist.
Dennoch hatte Maag einen Grund zur Freude. Denn ihre Zimmerkollegin Julia Taubitz, die bei den letzten Olympischen Spielen noch gestürzt war, krönte sich zur Olympiasiegerin. «Von meiner Leistung bin ich extrem enttäuscht, aber umso schöner zu sehen, dass meine Zimmerkollegin Gold geholt hat», so Maag. Die Deutsche Taubitz triumphierte vor der Lettin Elina Bota und der US-Amerikanerin Ashley Farquharson. (nih)
