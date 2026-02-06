Wieso Odermatt nicht mit von Allmen im Zimmer schlafen will +++ Norovirus bei Hockey-Nati

Marco Odermatt und Franjo von Allmen sind bei der Abfahrt am heutigen Samstag die grossen Favoriten. Obwohl sie Konkurrenten sind, verstehen sich die beiden sehr gut – im selben Zimmer sollten sie aber lieber nicht schlafen. Zumindest für Odermatts Wohl. Der erklärte beim Tages-Anzeiger nämlich, dass es ihn nerve, wenn jemand schnarche. Und von Allmen tue dies, wie Odermatt aus Erzählungen weiss. «Mit Franjo war ich noch nie im Zimmer, aber ich habe schon gehört, dass er ziemlich schnarcht», sagte der 28-jährige Nidwaldner.
Bei Rennen sei das kein Problem, da Odermatt da jeweils ein Einzelzimmer habe. Und für ein paar Tage während der Trainings «geht das schon». Vielleicht kommt es also einmal doch noch zum schnellsten Doppelzimmer der Welt.
