Olympiaticker

Olympia 2026 News: Marco Odermatt witzelt über Schnarcher von Allmen

Die besten Bilder der Olympischen Spielen in Mailand und Cortina

Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Am Arco della Pace in Mailand brennt das olympische Feuer.
quelle: keystone / carl sandin / pool
Olympiaticker

Wieso Odermatt nicht mit von Allmen im Zimmer schlafen will +++ Norovirus bei Hockey-Nati

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina werden am 6. Februar eröffnet. Bis am 22. Februar geht es in 116 Wettkämpfen in 16 Sportarten um Gold, Silber und Bronze.
06.02.2026, 21:4507.02.2026, 08:26
Deshalb will Odermatt wohl nicht mit von Allmen im Zimmer schlafen
Marco Odermatt und Franjo von Allmen sind bei der Abfahrt am heutigen Samstag die grossen Favoriten. Obwohl sie Konkurrenten sind, verstehen sich die beiden sehr gut – im selben Zimmer sollten sie aber lieber nicht schlafen. Zumindest für Odermatts Wohl. Der erklärte beim Tages-Anzeiger nämlich, dass es ihn nerve, wenn jemand schnarche. Und von Allmen tue dies, wie Odermatt aus Erzählungen weiss. «Mit Franjo war ich noch nie im Zimmer, aber ich habe schon gehört, dass er ziemlich schnarcht», sagte der 28-jährige Nidwaldner.

Bei Rennen sei das kein Problem, da Odermatt da jeweils ein Einzelzimmer habe. Und für ein paar Tage während der Trainings «geht das schon». Vielleicht kommt es also einmal doch noch zum schnellsten Doppelzimmer der Welt.
Hockey-Frauen: Viruserkrankung für Goalie Nummer 1?
Gemäss einer offiziellen Mitteilung ist in der Eishockey-Nati der Frauen in der Nacht auf Freitag «ein positiver Norovirusfall aufgetreten. Das positive Testresultat der Athletin lag erst nach dem Auftaktsieg gegen Tschechien und kurz vor der Eröffnungsfeier vor». Seit Freitagvormittag sei die Spielerin wieder symptomfrei. Als Vorsichtsmassnahme wurde das Team isoliert und nahm nicht an der Eröffnungsfeier teil, keine weitere Spielerin zeigte bisher Symptome.

Um welche Spielerin handelt es sich? Die Antwort hat Nationaltrainer Colin Muller wohl indirekt gegeben. Es dürfte sich um Torhüterin Andrea Brändli (28) handeln. Sie gehört zu den besten Goalies Europas, war aber gegen Tschechien nicht einmal als Nummer 2 auf dem Matchblatt. Saskia Maurer (24) ersetzte sie beim 4:3-Sieg nach Penaltyschiessen grandios. Auf die Frage, warum Andrea Brändli nicht einmal die Nummer zwei war, sagte Colin Muller nach dem Spiel gegen Tschechien kryptisch und ausweichend erst nach mehrmaligen Nachfragen durch zwei Chronisten: «Andrea war heute nicht zu hundert Prozent fit, sie wird aber sicher in einem der nächsten beiden Spiele spielen.» Verletzt sei sie nicht. (kza)
Norovirus bei Eishockey-Frauennati
Das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Frauen, das mit einem 4:3 nach Penaltyschiessen über Tschechien erfolgreich ins Olympiaturnier gestartet ist, beklagt einen positiven Norovirus-Fall. Deshalb nahmen die Schweizerinnen am Abend nicht an der Eröffnungsfeier in Mailand teil.

Die betroffene Athletin war seit der Ankunft im olympischen Dorf letzten Montag in einem Einzelzimmer untergebracht. Sie wurde vom Team isoliert. Seit Freitagmorgen ist sie wieder symptomfrei.

Schon bei Finnlands Hockey-Frauen sorgte das Norovirus für Ungemach. Das erste Spiel der Finninnen gegen Kanada wurde verschoben, weil 13 Finninnen infiziert waren. (ram/sda)
Wenn du deine Teamkollegin frisst …

Schweizer müssen in der Abfahrt vorlegen
Am Samstag um 11.30 Uhr steht die Männer-Abfahrt auf dem Programm. Beim ersten grossen Highlight dieser Olympischen Spiele gehen die drei Schweizer von den meistgenannten Favoriten zuerst ins Rennen. Sie kommen gleich im Paket mit den Startnummern 6 (Alexis Monney), 7 (Marco Odermatt) und 8 (Franjo von Allmen).

Ihre Herausforderer folgen kurz darauf. Zu beachten sind bestimmt der Österreicher Vincent Kriechmayr (9) und die beiden Italiener Giovanni Franzoni (11) und Dominik Paris (12). Dem vierten Schweizer, Stefan Rogentin, wurde die Startnummer 20 zugelost. (ram)
Das sind die grössten Schweizer Medaillenkandidaten in Mailand und Cortina
Simon Ammann nicht dabei – 175 Schweizer SportlerInnen reisen für Olympia nach Italien
Mehr zu Olympia 2026:
Die Wettkampfstätten der Olympischen Winterspiele 2026 Mailand-Cortina
Die Wettkampfstätten der Olympischen Winterspiele 2026 Mailand-Cortina

Hier wird vom 6. bis 22. Februar 2026 um Gold, Silber und Bronze gekämpft.
quelle: keystone / alessandro trovati
Skifahren am Strand von Rimini oder vor dem Eiffelturm – so trotzen die Menschen in Europa dem Wintereinbruch
Was heute wichtig wird: Es geht um die ersten Medaillen
Los geht's! Nach ersten Gruppenspielen, Qualifikationen und der Eröffnungsfeier stehen am Samstag an den Olympischen Spielen 2026 in Mailand-Cortina die ersten Entscheidungen an.
Mit der Abfahrt der Männer steht um 11.30 Uhr gleich der für viele Schweizer Sportfans wichtigste Wettbewerb der Olympischen Spiele auf dem Programm. Mit Marco Odermatt und Franjo von Allmen stellt die Schweiz zwei der Topfavoriten, Alexis Monney gewann im vergangenen Winter das Weltcuprennen auf der Olympiastrecke in Bormio.
