Marc Guiu kann Fricks Patzer nicht ausnutzen. Bild: www.imago-images.de

Chelsea-Talent Marc Guiu scheitert grandios an Servettes Frick – und das Netz lacht

Servette handelte sich in den Playoffs zur Conference League für das Rückspiel eine 0-2-Hypothek ein. Nachdem Christopher Nkunku für Chelsea vom Elfmeterpunkt getroffen hatte, erhöhte Noni Madueke auf 2:0 aus Sicht der Londoner.

Der Premierligist wurde seiner Favoritenrolle gerecht – so war es nach der Partie nicht das Resultat, das zu Reden gab, sondern eine Aktion des Chelsea-Neuzuzugs Marc Guiu. Das 18-jährige spanische Talent wechselte in diesem Sommer für sechs Millionen Euro vom FC Barcelona nach London und kam gegen Servette zu seinem ersten Einsatz in der Startelf – beim Saisonauftakt gegen Manchester City am vergangenen Wochenende war er noch von der Bank gekommen.

Kurz nach Chelseas 1:0 per Elfmeter, hatte Guiu seine Torpremiere und das 2:0 auf dem Fuss. Nach einem Rückpass versuchte Servette-Torhüter Jérémy Frick den Ball wegzuschlagen, blieb aber am heranstürmenden Spanier hängen. Dieser hatte anschliessend alle Zeit der Welt, um den Ball im Tor unterzubringen, spielt aber direkt auf den zurückeilenden Frick. Auch den folgenden Abpraller konnte Guiu nicht verwerten.

Gerüchten zufolge will Chelsea Guiu an einen anderen Verein ausleihen. Noch kämpft er aber um einen Stammplatz unter Chelsea-Coach Enzo Maresca. Mit seiner Aktion gegen Servette in seinem zweiten Pflichtspieleinsatz machte er aber nicht gerade Werbung in eigener Sache und zog den Spott der Fans auf sich. «Schön zu sehen, dass Chelsea seine Abschlussprobleme mit Guiu gelöst hat» oder «Marc Guiu … ist das ein Witz?», ist auf Twitter zu lesen.

Trotz Guius Patzer gewann Chelsea das Spiel gegen Servette mit 2:0 und schaffte sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Genf am nächsten Donnerstag. (kat)