Der grosse Jubel nach dem grossen Treffer: Aston Villa feiert den Ausgleich. Bild: imago

Douglas Luiz düpiert Arsenal mit frechem Eckball – er tut es nicht zum ersten Mal

Das sieht man nicht aller Tage. Eigentlich nicht mal aller Jahre. Und erst recht nicht in der Premier League. Douglas Luiz tritt den Eckball – und zirkelt ihn einfach mal direkt ins Tor. Es ist der Ausgleich für Aston Villa gegen Arsenal.

Das Tor im Video. Video: streamja

Doch während seine Mitspieler den Brasilianer feierten, reklamierte Arsenal-Goalie Aaron Ramsdale, dass das Tor nicht zählen dürfe. Er sei vom Gegenspieler gefoult worden. Und tatsächlich blockt Ezri Konsa den Engländer und hindert ihn daran, an den Ball zu kommen. Doch nach Konsultation des Videobeweises entscheidet der Schiedsrichter, dass das Tor regulär war.

Die VAR-Bilder. Video: streamja

Es ist ohnehin ärgerlich, so einen Treffer zu kassieren. Noch schlimmer dürfte es die Tatsache machen, dass sich die «Gunners» eigentlich darauf hätten vorbereiten können. Denn Douglas Luiz ist ein Wiederholungstäter. Bereits in der Vorbereitung verwandelte der 24-Jährige eine Ecke – mithilfe des gegnerischen Goalies – direkt. Dann im Carabao Cup vor einer Woche tat er dasselbe gegen Bolton. Der Treffer gegen Arsenal war also die dritte direkt verwandelte Ecke innert weniger Wochen. Das dürfte auch Luiz' Freundin Alisha Lehmann freuen.

Die Ecke gegen Bolton. Video: streamja

Die Freude bei den «Villans» hielt aber ebenso wenig lange wie der Ärger bei Arsenal. Denn nur drei Minuten später schloss Gabriel Martinelli einen hervorragend herausgespielten Angriff nach einer gefühlvollen Flanke von Bukayo Saka ab und sorgte so für den 2:1-Endstand.

Video: streamja

Nicht nur wegen der Niederlage mochte nach dem Spiel niemand so richtig über das Tor reden. Aston-Villa-Coach Steven Gerrard bezeichnete die Situation von Luiz gegenüber «Sky» als «empfindlich», denn ob der Brasilianr bleibt, ist unklar. Er habe keine Kontrolle darüber, aber er würde den Spieler sehr gerne behalten. Luiz hat beim Klub aus Birmingham nur noch ein Jahr Vertrag und könnte heute am letzten Tag des Transferfensters noch wechseln. (nih)