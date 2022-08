Haaland erzielt in Premier League Hattrick, Omlin sieht rot

Erling Haaland beim Versenken seines ersten Treffers im Spiel gegen Nottingham. Bild: keystone

Haaland mit Hattrick +++ Omlin sieht nach hartem Einsteigen rot

DFB-Pokal

Bayern – Viktoria Köln 5:0

Bayern München stösst als letztes Team im deutschen Cup in die 2. Runde vor. Der Rekordsieger setzt sich beim Drittligisten Viktoria Köln mit 5:0 durch.

Bayerns Eric Maxim in Aktion gegen Viktorias Daniel Buballa und Moritz Fritz. Bild: keystone

Neben den bewährten Sadio Mané, Jamal Musiala und Leon Goretzka trafen auch der 17-jährige Franzose Mathys Tel und der 20-jährige Niederländer Ryan Gravenberch. Für die beiden teuer eingekauften jungen Spieler waren es die ersten Tore für Bayern München.

Premier League

Manchester City – Nottingham 6:0

Erling Haaland jagt auch in der Premier League die Rekorde. Der im Sommer von Dortmund gekommene norwegische Stürmer erzielt in der 5. Runde gegen Nottingham (6:0) seinen bereits zweiten Hattrick für Manchester City.

Innerhalb von 38 Minuten brachte Haaland den Meister gegen den mit Remo Freuler angetretenen Aufsteiger mit 3:0 in Führung. Damit sicherte sich der 22-jährige Stürmer zwei Bestmarken: Kein anderer Spieler schaffte in so wenig Matches seine ersten beiden Hattricks in der Premier League, und kein Stürmer erzielte in seinen ersten fünf Partien neun Tore.

Angeführt wird die Tabelle in England weiterhin vom makellosen Arsenal, das daheim Aston Villa 2:1 schlug. Granit Xhaka spielte für die Londoner durch.

Manchester City – Nottingham Forest 6:0 (3:0).

Tore: 12. Haaland 1:0. 23. Haaland 2:0. 38. Haaland 3:0. 50. Cancelo 4:0. 66. Alvarez 5:0. 87. Alvarez 6:0.

Bemerkungen: Nottingham mit Freuler.

Arsenal – Aston Villa 2:1

Arsenal – Aston Villa 2:1 (1:0).

Tore: 30. Jesus 1:0. 74. Douglas Luiz 1:1. 77. Martinelli 2:1.- Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka.

Liverpool – Newcastle 2:1

Liverpool gewann wenige Tage nach dem 9:0 gegen Bournemouth mühevoll daheim gegen Newcastle (ohne Fabian Schär) 2:1. In der 98. Minute traf der seit Dienstag 20-jährige Portugiese Fabio Carvalho zum Sieg.

Liverpool – Newcastle 2:1 (0:1).

Tore: 38. Isak 0:1. 61. Roberto Firmino 1:1. 98. Carvalho 2:1. Bemerkungen: Newcastle ohne Schär (Ersatz)

Serie A

Juventus Turin – Spezia 2:0

Juventus Turin – Spezia 2:0 (1:0)

Tore: 9. Vlahovic 1:0. 91. Milik 2:0.

Bemerkungen: Juventus Turin ohne Zakaria (Ersatz).

Ligue 1

Montpellier – Ajaccio 2:0

Jonas Omlin ist in der Ligue 1 nur eine knappe Halbzeit lang am 2:0-Heimsieg von Montpellier gegen Ajaccio beteiligt. Der Schweizer Keeper sieht nach 43 Minuten und einem überharten Einsteigen gegen einen gegnerischen Stürmer die Rote Karte.

Wenige Minuten später verpasste Ajaccios Schweizer Flügelstürmer Kevin Spadanuda seinen ersten Treffer in Frankreich wegen eines Offsides nur knapp. Die in diesem Sommer aufgestiegenen Korsen warten weiterhin auf den ersten Sieg und bleiben das Schlusslicht der Liga.

Montpellier – Ajaccio 2:0 (1:0).

Tore: 28. Nordin 1:0. 76. Wahi 2:0.

Bemerkungen: Montpellier mit Omlin. Ajaccio mit Spadanuda (bis 78.). 37. Gelb-Rote Karte gegen Hamouma (Ajaccio). 45. Rote Karte gegen Omlin (Montpellier)

Nice – Lille 2:1

Einen ersten Sieg seit seiner Rückkehr in die Ligue 1 konnte Lucien Favre verbuchen. Der Waadtländer Trainer führte Nice zum 2:1-Sieg in Lille. Der von Arsenal ausgeliehene Ivorer Pepe schoss den Siegtreffer mittels Penalty schon in der ersten Halbzeit.

