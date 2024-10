Du fragst dich, was eigentlich Messi in Miami macht? Er liefert ab – und wie!

Und an dieser Stelle findest du drei Videos vom gestrigen Abend, über die wir so richtig gelacht haben.

Rechtsrutsch in Europa – droht ein Rückfall in die Zeit zwischen den Weltkriegen?

Der «Thrilla in Manila» zwischen Ali und Frazier wird zum Höhepunkt der Box-Geschichte

1. Oktober 1975: Sie hassen sich und sie verprügeln sich. Muhammad Ali und Joe Frazier haben sich beide je einmal besiegt, nun kommt es zum dritten und ultimativen Fight: Dem «Thrilla in Manila». Ali gewinnt, aber er erreicht danach nie mehr sein höchstes Niveau.

«Smokin' Joe» Frazier ist Schwergewichts-Weltmeister, als er 1971 im New Yorker Madison Square Garden auf seinen bislang härtesten Gegner trifft: Muhammad Ali. Beide sind in ihrer Karriere noch ungeschlagen, nicht nur die Box-Welt fiebert dem «Fight of the Century» entgegen.