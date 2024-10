Entscheid in Trikot-Debatte gefallen – Eishockey-Nati muss ohne Schweizerwappen auskommen

Wie das Bundesverwaltungsgericht in einem am Freitag publizierten Urteil festhält, verpasste die SIHF die Frist. Das Gericht ist daher zum Schluss gelangt, dass das vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement mit der Sache betraute Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum zu Recht nicht auf das Gesuch der SIHF von 2021 eintrat. Die Gesuche um eine Ausnahmebewilligung mussten bis Ende 2018 gestellt werden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (nih/sda)

«Operation Kasachstan» findet nicht statt – Langnau holt Olympiahelden

Hilfe für die SCL Tigers aus der KHL. Aber nicht aus dem kasachischen Astana. Von Sotschi kommt der slowakische Olympia-Held Michal Kristof (31).

Nicht der Amerikaner Chase de Leo, dafür Michal Kristof, auch aus der KHL. Der slowakische Nationalstürmer hat ein ähnliches Profil: ein flinker Kufenzwerg (174 cm / 72 kg), der in der laufenden KHL-Saison in 10 Partien 5 Punkte produziert hat. Seit 2022 stürmte er in der KHL (122 Spiele / 71 Punkte) und zuvor vor allem in Finnland (167 Spiele / 92 Punkte).