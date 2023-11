Grosse Zustimmung zu Olympia, aber es bleibt die 250-Millionen-Franken-Frage

Sportmanagerin Janine Geigele sieht Fragezeichen zur gigantischen Dimension eines solchen Anlasses. Und sie erinnerte daran, dass die Spiele – und auch frühere sportliche Grossanlässe in der Schweiz – in der grossen Mehrzahl mit einem satten Defizit endeten.

Die Organisation «Protect Our Winters Switzerland» will Olympia 2030 kritisch hinterfragen, aber nicht verhindern.

Die Organisation «Protect Our Winters Switzerland» will Olympia 2030 kritisch hinterfragen, aber nicht verhindern.

Auch Nicholas Bornstein, Geschäftsführer der NGO «Protect Our Winters», attestierte dem Schweizer Sport, dass er Olympische Winterspiele auf eine Weise organisieren kann, dass sie auch bei seiner Organisation auf Kredit stossen. Er forderte «ehrliche und authentische Schritte in der Konzeption des Anlasses. Nachhaltigkeit darf keine Alibiübung sein, nur weil es Auflagen gibt und das Thema gut fürs Image ist. Für die Glaubwürdigkeit ist entscheidend, dass man es wirklich ernst meint.» Protect Our Winters werde das Projekt kritisch begleiten, «wir wollen es aber nicht verhindern».

Die Eindrücke und Voten am Swiss Sport Forum stützten Lehmanns Worte. Bruno Marty vom Sportvermarkter Infront sprach aus Sicht der Sponsoren von «goldenen Aussichten, den Wintersport und die Schweiz voranzubringen». Jürg Capol, früherer Marketingchef des internationalen Skiverbandes bliess ins gleiche Horn: «Wir haben in der Schweiz die Kapazitäten und das Know-how, um Winterspiele durchzuführen. Es gibt zwei Gründe, die für kritische Stimmen sorgen: Die Kosten und das IOC.»

250 Millionen sollen Schweizer Sponsoring-Partner an Olympische Winterspiele beitragen, sagt die Machbarkeitsstudie. Ein stolzer Betrag in der Höhe eines Viertels der üblichen Gelder, die so pro Jahr in den Schweizer Sport fliessen. Urs Lehmann meinte nichtsdestotrotz, das sei realistisch. «Es gibt bereits Interessenbekundungen von Seiten, wo ich es nie für möglich gehalten hätte.»

So könnten Olympische Winterspiele 2030 in der Schweiz aussehen

SP-Nationalrat und Sportpolitiker Matthias Aebischer, bekräftigte seine Unterstützung für das Schweizer Olympiakonzept. Er findet es aber gewagt, dass man von vornerein Staatsgelder ausschlagen will. «Bei einem solchen Riesenevent entstehen immer irgendwelche Kosten in dreistelliger Millionenhöhe, mit denen niemand gerechnet hat. Vielleicht ist man über eine spätere Unterstützung durch den Bund noch froh.»

Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann erwiderte, dass Schnee 2030 nicht das Problem sein werde. Zu den jüngsten Diskussionen rund um die Gletscher-Skirennen in Zermatt meinte der frühere Abfahrts-Weltmeister: «Manchmal komme ich mir vor wie ein Prügelknabe für den Klimawandel. Ich will den Sport nicht missbraucht sehen für eine gesellschaftspolitische Herausforderung.»

Als erstes musste sich Aline Trede, die Nationalrätin der Grünen, auf dem Podium gegen eine Armada von Olympia-Befürwortern behaupten. Die Bernerin sagte, sie sei nicht gegen Olympische Winterspiele, «aber man benötigt mehr Vorlaufzeit, um wirklich nachhaltige Spiele auf die Beine zu stellen». Trede vermisst in der Machbarkeitsstudie Aussagen zur Schneesituation in knapp zehn Jahren.

Am 29. Swiss Sport Forum im KKL Luzern trafen sich jene Entscheidungsträger, die bei einem sportlichen Grossanlass in der Regel das Portemonnaie öffnen müssen. Wie stehen sie zu den Schweizer Plänen für Winterspiele 2030?

Gleich zu Beginn musste man Farbe bekennen. «Wer ist für Olympische Winterspiele in der Schweiz?», fragte der Moderator vor der ersten von zahlreichen Diskussionsrunden rund um das Jahrzehnt der sportlichen Grossanlässe in der Schweiz. Kaum jemand im Saal sprach sich dagegen aus.

Am Swiss Sport Forum im KKL Luzern trafen sich jene Kreise, die bei einem sportlichen Grossanlass in der Regel das Portemonnaie öffnen. Wie stehen sie zu den Schweizer Plänen für Winterspiele 2030?

Warum das System in «Harry Potter» korrupt ist – in 5 Punkten

Badran greift in der Wohn-«Arena» Bühler an: «Ein Aufruf zu illegalem Verhalten!»

Wie die Grünliberale Moser an SVP-Mann Rutz vorbeizog – und was das mit Blocher zu tun hat

Servette gewinnt Final-Revanche + Zug unterliegt in Lausanne + Lugano schlägt den HCD

In der National League setzte sich Meister Genf-Servette zum zweiten Mal in dieser Saison gegen Finalist Biel durch, während Lausanne fast ebenso deutlich gegen Zug gewann. Alle Spiele des Abends in der Übersicht.

Titelverteidiger Genève-Servette hat mit 5:1 auch das zweite Saisonduell gegen Biel, den Gegner im Playoff-Final, gewonnen. Die Genfer gingen dank eines Doppelschlags innert 46 Sekunden von Josh Jooris (29.) und Sakari Manninen (30.) 3:1 in Führung und liessen in der Folge nichts mehr anbrennen. Marc-Antoine Pouliot gelang ein Doppelpack, er zeichnete jeweils in Überzahl für das 1:0 (15.) und 4:1 (47.) verantwortlich. Somit vergaben die zwölftklassierten Seeländer die Chance, erstmals in der laufenden Meisterschaft drei Partien in Serie zu gewinnen.