«War Zeit, dass er uns mal den Platz lässt» – Meillard und Tumler freuen sich über Podest

Wie geht es jetzt weiter? Schon das letzte Jahr sei ein gutes Jahre gewesen, er werde jetzt versuchen alles gleichzumachen. Er sei zuversichtlich für die Zukunft. (saw)

Mit 34 Jahren gehört Tumler bereits zu den Ältesten im Ski-Zirkur. Ob er sich das erklären könne, will Studer von Tumler wissen. «Nein», antwortet dieser. Man müsse einfach dranbleiben und Freude haben am Ganzen. Er fühle sich wieder wie ein 20-Jähriger. Man müsse immer daran glauben, dann gebe es solche Momente wie heute.

Er habe gewusst, dass er das Beste geben musste, dass es ein Kampf werden würde, so Meillard. Odermatts Leistungen habe alle gepusht, noch mehr Gas zu geben.

«Es ist immer schade, wenn man die Saison so abschliesst – mit negativen Emotionen. Auch wenn es mehr Gründe gäbe für positive Emotionen. Aber die kommen dann schon noch.»

Der Fehler sei unnötig gewesen, so Odermatt weiter. Es sei alles aufgegleist gewesen und hätte gut gepasst.

«Natürlich bin ich emotional nicht am selben Ort wie anderen drei, aber das ist der Sport und das gehört dazu.»

Odermatt war nahe an der Meisterleistung: Nur der eine Sieg fehlte ihm noch für die perfekte Riesenslalom-Serie. Doch beim allerletzten Rennen der Saison unterlief ihm im zweiten Lauf der Fehler – er schied aus.

Vorjahressieger Carlos Alcaraz übersteht am ATP-1000-Turnier in Indian Wells einen Ansturm von tausenden von Bienen und steht nach einem 6:3, 6:1-Sieg gegen Alexander Zverev in den Halbfinals.

Keine zehn Minuten waren gespielt, da musste die Viertelfinalpartie zwischen Alcaraz und Zverev beim Stand von 1:1 für fast zwei Stunden unterbrochen werden, weil tausende Bienen über den Centre Court schwirrten. Sie hefteten sich an die TV-Kameras und attackierten auch Alcaraz, der gerade dabei war, seinen Aufschlag vorzubereiten. Der Spanier rannte verängstigt vom Platz, um später zusammen mit Zverev in die Umkleidekabine zu verschwinden.