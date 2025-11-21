Lara Gut-Behrami droht im schlimmsten Fall ein verfrühtes Karrieren-Aus. Bild: keystone

Droht das Ende der Karriere? Schwere Knieverletzung bei Gut-Behrami befürchtet

Sorge um Lara Gut-Behrami: Die Tessinerin ist am Donnerstag im Super-G-Training in Copper Mountain, Colorado, schwer gestützt.

Erste Abklärungen vor Ort deuten auf eine Verletzung im linken Knie hin, wie Swiss-Ski am Freitag mitteilt. Gemäss Blick soll sich die Tessinerin aber auch eine Gehirnerschütterung zugezogen haben. Zudem ist von einem möglichen Kreuzbandriss und Meniskusschaden die Rede.

Die Olympiasiegerin im Super-G werde so rasch wie möglich von Nordamerika in die Schweiz zurückkehren, um umfassende medizinische Untersuchungen durchführen zu lassen, heisst es in der Mitteilung des Verbands weiter. Zum Ausmass der Verletzung werde erst nach diesen Untersuchungen eine Aussage möglich sein.

Berichten zufolge soll sie im Super-G-Training in Copper Mountain bei schlechter Sicht an einem Tor angehängt haben. Danach folgte eine Welle und Gut-Behrami kam zu Fall.

Die erfolgreiche Karriere von Lara Gut-Behrami 1 / 38 Die erfolgreiche Karriere von Lara Gut-Behrami Am 28. Dezember 2007 tritt Lara Gut zum ersten Mal im Weltcup auf. Im Riesenslalom von Lienz verpasst sie den zweiten Lauf. quelle: swissski / olivier maire

Falls sich die Befürchtung einer Knieverletzung bestätigt, wäre das vermutlich das Karriereende der Tessinerin. Gut-Behrami hatte angekündigt, dass sie nach dieser Olympiasaison zurücktreten werde und hat stets betont, dass eine allfällige nächste grössere Verletzung gleichbedeutend mit einem Schlussstrich wäre.

Lara Gut-Behrami ist die erfolgreichste Schweizer Skifahrerin der Geschichte. Die 34-Jährige ist zweifache Gesamtweltcupsiegerin, hat 48 Weltcupsiege, sieben Disziplinenkugeln, zwei Weltmeistertitel und drei Olympiamedaillen in ihrem Palmares. Zudem ist Gut-Behrami momentan die einzige Skifahrerin der Geschichte, die in drei unterschiedlichen Disziplinen zehn oder mehr Weltcupsiege errungen hat. (abu)

