Ski: Lara Gut-Behrami verletzt sich bei Trainingssturz in den USA

epa11988260 Lara Gut-Behrami of Switzerland reacts in the finish area second run of the women&#039;s Giant Slalom race at the FIS Alpine Ski World Cup Finals, in Sun Valley Resort, Idaho, USA, 25 Marc ...
Lara Gut-Behrami droht im schlimmsten Fall ein verfrühtes Karrieren-Aus.Bild: keystone

Droht das Ende der Karriere? Schwere Knieverletzung bei Gut-Behrami befürchtet

Sorge um Lara Gut-Behrami: Die Tessinerin ist am Donnerstag im Super-G-Training in Copper Mountain, Colorado, schwer gestützt.
21.11.2025, 10:0621.11.2025, 10:26

Erste Abklärungen vor Ort deuten auf eine Verletzung im linken Knie hin, wie Swiss-Ski am Freitag mitteilt. Gemäss Blick soll sich die Tessinerin aber auch eine Gehirnerschütterung zugezogen haben. Zudem ist von einem möglichen Kreuzbandriss und Meniskusschaden die Rede.

Die Olympiasiegerin im Super-G werde so rasch wie möglich von Nordamerika in die Schweiz zurückkehren, um umfassende medizinische Untersuchungen durchführen zu lassen, heisst es in der Mitteilung des Verbands weiter. Zum Ausmass der Verletzung werde erst nach diesen Untersuchungen eine Aussage möglich sein.

Berichten zufolge soll sie im Super-G-Training in Copper Mountain bei schlechter Sicht an einem Tor angehängt haben. Danach folgte eine Welle und Gut-Behrami kam zu Fall.

Die erfolgreiche Karriere von Lara Gut-Behrami

1 / 38
Die erfolgreiche Karriere von Lara Gut-Behrami

Am 28. Dezember 2007 tritt Lara Gut zum ersten Mal im Weltcup auf. Im Riesenslalom von Lienz verpasst sie den zweiten Lauf.
quelle: swissski / olivier maire
Falls sich die Befürchtung einer Knieverletzung bestätigt, wäre das vermutlich das Karriereende der Tessinerin. Gut-Behrami hatte angekündigt, dass sie nach dieser Olympiasaison zurücktreten werde und hat stets betont, dass eine allfällige nächste grössere Verletzung gleichbedeutend mit einem Schlussstrich wäre.

Lara Gut-Behrami ist die erfolgreichste Schweizer Skifahrerin der Geschichte. Die 34-Jährige ist zweifache Gesamtweltcupsiegerin, hat 48 Weltcupsiege, sieben Disziplinenkugeln, zwei Weltmeistertitel und drei Olympiamedaillen in ihrem Palmares. Zudem ist Gut-Behrami momentan die einzige Skifahrerin der Geschichte, die in drei unterschiedlichen Disziplinen zehn oder mehr Weltcupsiege errungen hat. (abu)

Themen
Die besten 100 Skifahrerinnen aller Zeiten
Die besten 100 Skifahrerinnen aller Zeiten

Plätze 100 bis 91: 100. Kathy Kreiner (Kanada), 99. Karen Putzer (Italien), 98. Christine Goitschel (Frankreich), 97. Michaela Kirchgasser (Österreich), 96. Florence Steurer (Frankreich), 95. Madeleine Berthod (Schweiz), 94. Nicole Schmidhofer (Österreich), Wiltrud Drexel (Österreich), 92, Maria Epple (Deutschland), 91. Dominique Gisin (Schweiz, Bild),

quelle: keystone / jean-christophe bott
Das waren die emotionalsten Momente der Ski-WM 2025
Video: watson
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Die beliebtesten Kommentare
avatar
magicfriend
21.11.2025 09:57registriert Oktober 2014
Das wäre das bitterste Ende für sie und hoffe, das tritt nicht ein. Im letzten Winter - dann noch vor Olympia - schwer verletzt die Karriere beenden zu müssen. Alles Gute Lara.
340
Melden
Zum Kommentar
avatar
Znuk
21.11.2025 09:55registriert März 2014
Ich hoffe sehr, dass dies noch nicht das Ende war.

Gute Besserung Lara!
250
Melden
Zum Kommentar
avatar
die 200
21.11.2025 09:57registriert Januar 2017
Oh nein! Hoffentlich ist es glimpflich ausgegangen, dass sie die Abschiedsbühne erhalten kann, die ihre grossartige Karriere verdient hat.
Alles Gute und die besten Wünsche!
250
Melden
Zum Kommentar
4
