Vor fünf Jahren erklärte sie ihren Rücktritt, nun will Lindsey Vonn wieder in den Ski-Weltcup zurückkehren. Bild: keystone

Lindsey Vonn ist zurück im US-Ski-Team – und plant ein Weltcup-Comeback in der Schweiz

82 Weltcupsiege, Olympiagold, 16 kleine und vier grosse Kristallkugeln: Lindsey Vonn ist eine der erfolgreichsten Skifahrerinnen der Geschichte. Fünf Jahre nach ihrem Rücktritt ist sie zurück im US-Ski-Team – und hofft auf ein baldiges Comeback im Weltcup.

Es hatte bereits Gerüchte gegeben, nun ist es offiziell: Lindsey Vonn will fünf Jahre nach ihrem Rücktritt in den Ski-Weltcup zurückkehren. Schon ab dem morgigen Freitag werde sie wieder Teil des US-Teams sein und mit dem Ziel, noch in dieser Saison – vielleicht sogar im nächsten Monat – ihr Comeback zu geben. Dies berichtete die 40-jährige US-Amerikanerin der «New York Times».

Nach Marcel Hirscher, der in Sölden nach fünf Jahren in den Ski-Weltcup zurückgekehrt war und am Wochenende in Levi erstmals wieder einen Slalom fahren wird, wäre dies das zweite grosse Comeback in dieser Saison. Vonn trat wie Hirscher 2019 zurück.

Lindsey Vonn ist eine der erfolgreichsten Skifahrerinnen der Geschichte. Bild: AP

«Fantastisch und definitiv nicht geplant», sagt Vonn zu dem Schritt, wieder mit dem US-Team zu trainieren, in der New Yorker Zeitung. Bereits am Wochenende werde sie in Colorado an offiziellen Trainingseinheiten mit Fokus auf Super-G und Abfahrt teilnehmen. «Ich versuche, mir nicht zu viel zuzumuten, weil ich noch einige Hürden nehmen muss», so die vierfache Gesamtweltcupsiegerin.

Erst vor sieben Monaten erhielt die während ihrer Karriere von vielen Verletzungen geplagte Vonn ein neues rechtes Knie. Zehn Wochen später stand sie erstmals wieder auf den Ski und war erstaunt, dass sie keine Schmerzen verspürte. «Ich hatte ein so breites Lächeln im Gesicht, dass es bis zur Rückseite meines Helmes ging.»

Nach 15 Tagen privaten Renntrainings in Europa und Neuseeland entschied sie sich nun, wieder ins US-Ski-Team zurückzukehren, für welches sie in 19 Profijahren (2000 bis 2019) 82 Weltcupsiege und neben den vier Gesamtweltcups auch 16 Triumphe in Disziplinenwertungen feierte. «Natürlich würde ich das nicht machen, wenn ich nicht die Hoffnung hätte, wieder Rennen zu fahren. Ich habe Ambitionen, ich liebe es schnell zu sein», so Vonn.

Wie schnell sie noch sein könne, muss sie selbst erst herausfinden. Zu sehr unter Druck setzen will sich die 40-Jährige aber nicht. «Ich werde mich nicht in die Lage versetzen, zu scheitern. Mein Ziel ist es, das zu geniessen. Hoffentlich führt mich dieser Weg zu Weltcup-Rennen.»

Ein Ziel für Vonn könnten auch die Olympischen Spiele 2026 sein, obwohl sie noch nicht gross darüber nachdenken mag, wie es scheint. Dennoch erklärt sie vielsagend: «Ich habe es immer genossen, in Cortina zu fahren und hatte dort viel Erfolg. Aktuell kann ich noch nicht sagen, ob es eine Möglichkeit ist, aber jeder weiss, wie sehr ich Cortina liebe.» Kein Wunder, hat die Amerikanerin in den italienischen Dolomiten doch bereits zwölf Weltcuprennen gewonnen.

Vorerst muss sie sich aber wieder an den Weltcup herantasten. «Bisher habe ich Sprünge und 60-sekündige Super-Gs trainiert, aber noch keine ganzen Strecken», so Vonn. Sie hoffe, bei den Rennen in Beaver Creek Mitte Dezember als Vorfahrerin zu starten und dann eine Woche später am 21. und 22. Dezember in St. Moritz erstmals wieder an den Start zu gehen. Dabei könnte sie von der umstrittenen Wild-Card-Regelung, die extra für Marcel Hirscher eingeführt wurde, Gebrauch machen.