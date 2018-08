Sport

Super League, 4. Runde Lugano – Grasshoppers 2:2 (1:0) Xamax – Thun 1:5 (1:3)

Bild: TI-PRESS

GC holt gegen Lugano dank Tor in der 95. Minute ein 0:2 auf – Thun deklassiert Xamax

Die Grasshoppers kommen in der 4. Runde der Super League zum ersten Punkt. In Lugano machen sie spät einen 0:2-Rückstand wett. Im zweiten Samstagsspiel gewinnt Thun in Neuenburg 5:1.

Lugano – Grasshoppers 2:2

Mit zwei Toren auf Corner in der Schlussphase haben die Grasshoppers in Lugano ihren ersten Punkt der Saison ergattert. Aus der Sicht der Tessiner war das 2:2 ärgerlich. Sie hätten einen Kantersieg herausschiessen können. GC-Trainer Thorsten Fink wird gut daran tun, sich über den ersten Punkt dieser Meisterschaft nicht zu lange zu freuen. Nach 75 Minuten führte Lugano 2:0, es hätte aber auch 5:0 stehen können. Denn abgesehen von zwei nur halbwegs gefährlichen Weitschüssen in der ersten Halbzeit hatten die nach den drei Niederlagen offensichtlich ohne Selbstvertrauen angetretenen Grasshoppers nichts zustande gebracht.

Dass sie dennoch zweimal trafen, war, gemessen am Spielverlauf und an den Chancenanteilen, riesiges Glück. Beide Tore fielen nach Cornern von Runar Sigurjonsson, beide wurden von Verteidigern erzielt, von Nathan und dem eingewechselten Aleksandar Cvetkovic. Nach Cvetkovics 2:2 in der 95. Minute wurde nicht mehr angepfiffen, es war das punktbringende Tor in der letzten Sekunde. Doppeltes Glück für GC: Höchstwahrscheinlich hatte Schiedsrichter Lionel Tschudi zu Unrecht auf Corner entschieden. Die Luganesi protestierten heftig, Yao wurde wegen Reklamierens verwarnt.

Lugano darf es nicht nur dem Pech zuschreiben, dass es den sicher geglaubten zweiten Saisonsieg verpasste. In der ersten Halbzeit hatten sie drei erstklassige Möglichkeiten nicht verwertet. Nach 65 Minuten entschärfte GC-Goalie Heinz Lindner einen Schuss von Domen Crnigoj mit einer Glanzparade.Erfreulich für die Tessiner war wiederum der Auftritt des letzte Saison an Chiasso ausgeliehenen Offensivspielers Assan Ceesay. Der Gambier verwertete in der ersten Halbzeit den von ihm gegen Lindner herausgeholten Foulpenalty und erhöhte nach der Pause zum zeitweiligen 2:0.

Bild: TI-PRESS

Xamax – Thun 1:5

Nach dem 0:3 in Sitten muss Neuchâtel Xamax in der Super League eine weitere empfindliche Niederlage hinnehmen. Beim 1:5 daheim gegen Thun macht die Defensive der Xamaxiens einen desolaten Eindruck. 1:3 stand es in der Pause. So sehr die vielen Tore die Fans beider Seiten gefreut haben mochten, für die Trainer Michel Decastel und Marc Schneider waren sie reine Ärgernisse. Aus ihrer Sicht hätte keines des Tore fallen dürfen, hätten ihre Leute nur einigermassen vernünftig verteidigt.

Zwei dieser Tore fielen nach Rückpässen in der Gefahrenzone, die eher zaghafte Versuche von Rückpässen waren. Beide Sünder - Arbenit Xhemajli von Xamax und Roy Gelmi von Thun - wurden mit Gegentoren verdientermassen bestraft. Das aus einem solchen Lapsus entstandene 2:0 für Thun nach 25 Minuten war für die Neuenburger doppelt verhängnisvoll. Mustafa Sejmenovic wehrte den Schuss von Doppeltorschütze Marvin Spielmann auf den Linie mit dem Oberarm ab. Es war keine offensichtliche Absicht zu erkennen, weshalb es Schiedsrichter Sandro Schärer bei einer Verwarnung hätte bewenden lassen können. Aber die Rote Karte gegen den Verteidiger war auch zu vertreten. Die Neuenburger mussten also rund 70 Minuten zu zehnt spielen.

Die Thuner Führung nach nur drei Minuten war nach einem von Aussenverteidiger Janick Kamber auf unnötige Weise verursachten Foulpenalty zustande gekommen. Geradezu abwesend war die Neuenburger Abwehr kurz vor der Pause. Thuns Goalgetter Dejan Sorgic konnte für das 3:1 im Strafraum dreimal Anlauf nehmen. Nach der Pause nutzten die Berner die spielerische und die numerische Überlegenheit weidlich. Mit dem zweiten Sieg im vierten Spiel haben sich die Thuner vorerst wieder in einer sicheren Position festgesetzt. Die Neuenburger dagegen müssen ihr Abwehrspiel unbedingt stabilisieren, wenn sie gerade im nächsten Match nicht unter die Räder geraten wollen. Ihr nächster Gegner: YB in Bern.

Bild: KEYSTONE

Die Tabelle

tabelle: srf

Die Telegramme

Lugano - Grasshoppers 2:2 (1:0)

3035 Zuschauer. - SR Tschudi. -

Tore: 35. Ceesay (Foulpenalty). 58. Ceesay (Sabbatini) 2:0. 75. Nathan (Sigurjonsson) 2:1. 95 Cvetkovic (Sigurjonsson) 2:2.

Lugano: Baumann; Mihajlovic, Yao, Daprelà, Masciangelo; Vecsei, Abedini (86. Brlek), Sabbatini; Crnigoj (72. Janko), Ceesay (81. Amuzie), Carlinhos.Grasshoppers: Lindner; Lika (65. Cvetkovic), Nathan, Rhyner, Doumbia; Bajrami; Andersen (46. Djuricin), Sigurjonsson, Holzhauser (61. Pusic), Bahoui; Djuricin.

Bemerkungen: Lugano ohne Manicone, Piccinocchi, Kecskes (alle verletzt), Bottani und Sulmoni (beide rekonvaleszent). Grasshoppers ohne Basic, Arigoni, Pickel, Lavanchy und Jeffrén (alle verletzt). 24. Lindner lenkt Schuss von Carlinhos an die Latte. Verwarnungen: 33. Lindner (Foul), 62. Tarashaj (Foul). 94. Yao (Reklamieren).

Neuchâtel Xamax - Thun 1:5 (1:2)

4718 Zuschauer. - SR Schärer. -

Tore: 3. Spielmann (Foulpenalty) 0:1. 25. Spielmann (Foulpenalty) 0:2. 28. Gaëtan Karlen (Nuzzolo) 1:2. 44. Sorgic 1:3. 51. Sutter (Spielmann) 1:4. 77. Grégory Karlen (Tosetti) 1:5.

Neuchâtel Xamax: Walthert; Gomes, Sejmenovic, Xhemajli, Kamber; Ramizi, Di Nardo, Doudin, Tréand (28. Fejzullahu); Gaëtan Karlen (63. Ademi), Nuzzolo (74. Veloso).

Thun: Faivre; Glarner, Sutter, Gelmi, Kablan (77. Facchinetti); Hediger, Stillhart; Salanovic (72. Tosetti), Grégory Karlen, Spielmann (60. Schwizer); Sorgic.

Bemerkungen: Neuchâtel Xamax ohne Djuric, Santana und Le Pogam (alle verletzt). Tréand verletzt ausgeschieden. Thun ohne Costanzo, Bigler und Ruberto (alle verletzt). 68. Schuss von Stillhart an die Unterkante der Latte. Rote Karte: 24. Sejmenovic (Hands auf der Torlinie). Verwarnungen: 45. Nuzzolo (Foul), 50. Di Nardo (Foul), 73. Tosetti (Foul). (zap/sda)

