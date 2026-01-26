bedeckt, wenig Regen
Autralian Open: Titelverteidigerin Madison Keys ausgeschieden

Pegula schlägt ihre Landsfrau: Titelverteidigerin Madison Keys ausgeschieden

26.01.2026, 07:2326.01.2026, 07:23

Keys verliert überraschend

Titelverteidigerin Madison Keys ist beim Australian Open bereits im Achtelfinal ausgeschieden. Die 30-jährige US-Amerikanerin verlor in Melbourne gegen ihre Landsfrau und Freundin Jessica Pegula mit 3:6, 4:6. Im vergangenen Jahr hatte Keys im Endspiel überraschend gegen Aryna Sabalenka gewonnen und ihren ersten Grand-Slam-Titel gefeiert.

Gegen Pegula leistete sich Keys zu viele Fehler und fand nie ihren Rhythmus. Pegula reichte eine solide Leistung, um beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison zum vierten Mal das Viertelfinal zu erreichen. Gegen Keys verwandelte die 31-Jährige nach 78 Minuten ihren ersten Matchball.

Nun trifft sie im Viertelfinal erneut auf eine Landsfrau. Amanda Anisimova setzte sich gegen die Chinesin Wang Xinyu durch und erreichte damit erstmals die Viertelfinals des Australian Open. (riz/sda/dpa)

Wie Federers Erfolge die allgemeine Wahrnehmung von Bencic beeinflussen
Themen
Die besten Bilder der Australian Open 2026
1 / 57
Die besten Bilder der Australian Open 2026

Auch der Schatten von Carlos Alcaraz ist manchmal durstig.
quelle: ap / dita alangkara
Tennisstar Serena Williams ganz verlegen, als ihre Tochter dieses neue Spielzeug zeigt
Video: watson
