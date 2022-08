Gestern feierte Serena Williams ihren ersten Sieg auf der WTA-Tour seit 14 Monaten. Bild: keystone

«Bin bereit für das, was kommt» – Serena Williams kündigt ihren Rücktritt an

Serena Williams plant ihren Rücktritt. In einer Titelgeschichte für das Modemagazin «Vogue» erklärte die erfolgreichste Tennisspielerin der Neuzeit, dass sie plant, ihre Karriere nach dem US Open zu beenden.

«Ich mochte das Wort Rücktritt nie», erklärte die 40-jährige Amerikanerin. «Aber ich entwickle mich weg vom Tennis.» Williams ist seit knapp fünf Jahren Mutter einer Tochter und gründete eine Investitionsgesellschaft. «Ich wünschte mir, dass es noch nicht vorbei ist mit dem Tennis, aber gleichzeitig bin ich bereit für das, was nun kommt.»

Einen genauen Zeitpunkt für ihr letztes Match nennt Williams nicht. Sie schreibt aber, dass sie die nächsten Wochen geniessen werde, sich künftig auf ihre Rolle als Mutter konzentrieren möchte und eine andere, «einfach aufregende» Serena entdecken wolle.

Als nächstes Highlight stehen ab dem 29. August die US Open an, die Williams zweimal gewinnen konnte. Aktuell schlägt sie in Toronto auf und konnte gestern ihren ersten Sieg auf der WTA-Tour seit 14 Monaten feiern. «Ich denke, es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Und diesem Licht komme ich näher. Ich kann es kaum erwarten, da durchzugehen», sagte die frühere Weltranglistenerste.

Mit 6:3, 6:4 hatte sich Williams in der ersten Runde des WTA-Turniers in der kanadischen Metropole gegen Lucky Loser Nuria Parrizas-Diaz aus Spanien durchgesetzt. Es war ihr erster Sieg auf dem Court seit den French Open 2021. «Ich weiss, dass ich nicht ewig spielen werde, auch wenn ich es liebe», sagte die frühere Weltnummer 1. «Deshalb muss man jeden Moment geniessen und das Beste geben.»

Ihren ersten von bislang 23 Grand-Slam-Titeln gewann Williams am US Open 1999 als 17-Jährige mit einem Finalsieg gegen Martina Hingis. In der Geschichte weist nur die Australierin Margaret Court mehr Major-Siege auf, sie holte aber die meisten vor der Zulassung von Profis. Dazu ist Williams auch vierfache Olympiasiegerin (1 Einzel, 3 Doppel mit ihrer Schwester Venus). (pre/sda)