Australian Open? Australien Closed! – 20 Memes zu Djokovics Scheitern

Novak Djokovic kann wohl nicht an den Australian Open 2022 teilnehmen. Der Weltnummer 1 aus Serbien wurde die Einreise verweigert. Djokovic war zwar im Besitz einer Ausnahmebewilligung, doch dieses wurde am Flughafen in Melbourne für ungültig erklärt.

Die besten Memes

Erst auf, dann zu.

Das Hawk-Eye hat immer recht.

Vermutlich war's auch eher «1 gegen 100».

Oh nein, Papa Djokovic hatte noch damit gedroht, dass Fans nun protestieren!

Wie sich der Djoker die Einreise vorstellte.

Klassiker.

Faaaaast drin war er.

Die Grenzbeamten am Flughafen.

Von den beiden gibt es auch dieses Video:

Video: watson

Frei nach Elvis Presley: Return to Sender.

Die Folge kennen wir alle, oder?

Und Stefan Raab so: Versteh'n Sie? Ausgewiesen. Hähä. Ausgewiesen, weil er nicht rein darf. Und weil er doch ein ausgewiesener Experte ist.

So sind the Regels.

Vielleicht hatte ja gerade dieser Kollege Dienst am Flughafen:

Nein Bürschchen, keine Australian Open für dich.

Yeah! Hauptsache vor Roger und Rafa!

Bisschen dürftige Angaben.

Da schalten wir alle ein.

McLovin kam schliesslich auch damit durch.

Gut, mal ehrlich: Wer kennt einen Arzt, dessen Handschrift man entziffern kann?!

(ram)