Holger Runes Mami wirft Severin Lüthi als Trainer schon wieder raus

Noch in Melbourne hatte sich der 48-jährige Lüthi über seinen neuen Job gefreut. «Rune hat aus den Ferien angerufen und eine Testwoche vorgeschlagen. Das finde ich immer eine gute Idee», sagte er zur Agentur Keystone-SDA. «Wir hatten schliesslich in Monaco eine super Woche mit Becker und ihm, da habe ich zugesagt.»

Die Australian Open endeten für Holger Rune mit einer Enttäuschung. Schon in der 2. Runde musste er überraschend die Segel streichen, der Däne unterlag dem Franzosen Arthur Cazaux in vier Sätzen.

So wie in Crans-Montana haben wir die Österreicher nie mehr paniert

UNRWA-Mitarbeitende in Hamas-Terror verwickelt – das Wichtigste in Kürze

«Das kann es nicht sein» – Michelle Gisin kritisiert die FIS nach Sturz-Festival

Das Weltcup-Wochenende in Cortina verkam zu einer Orgie an Stürzen. Nun äussern Fahrerinnen Kritik. Über die Gründe der Vielzahl der Unfälle wird diskutiert.

Das Ski-Weltcup-Wochenende in Cortina d'Ampezzo bleibt in diesem Jahr nicht wegen sportlicher Glanzleistungen in Erinnerung. Vielmehr wurden die Speed-Rennen (zwei Abfahrten, ein Super-G) im italienischen Alpenort von einer Unmenge an zum Teils schweren Stürzen überschattet.