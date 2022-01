Opelka wird von Vogel angeschissen – dann folgt die wahre Shit-Show

Allerdings ist Opelka durch den Kack-Vorfall nur noch ein Schatten seiner selbst. Denn er verliert den zweiten Satz im Tiebreak und auch im dritten Satz geht die Kurzentscheidung an Cressy. Damit hat Opelka in Melbourne nun den gleichen Status wie die Vogelexkremente: Ausgeschieden.

In der Zwischenzeit wird das laufende Game zu Ende gespielt. Cressy legt auf 5:4 vor, doch dann gibt es Licht am Horizont für Opelka: Er kriegt endlich sein blitzeblankes, glänzend weisses Cap auf der Kabine überreicht.

Der Supervisor versucht weiter zu schlichten und bietet Opelka an, das verschissene Cap durch das Saubere in der Kabine auszutauschen.

Nach einem Return hört man Opelka plötzlich rufen: «Sorry, I just got shit on» – «sorry, ich wurde gerade angeschissen.» Das Stadion bricht in Gelächter aus, während Opelka mit seinem verkoteten Basecap zur Spielerbank läuft.

Beim Vorbereitungsturnier auf das Australian Open in Melbourne ist Opelka als Nummer 2 gesetzt und hat sein erstes Spiel im Achtelfinale. In der Rod Laver Arena trifft er auf seinen Landsmann Maxime Cressy (ATP 112).

Mehr tüfteln, schneller fahren: Marco Odermatt und die Schraubstöcke seines Vertrauens

Die Erwartungen sind vor dem Riesenslalom-Klassiker in Adelboden gewohnt gross. Im besten Fall soll erstmals seit 2008 wieder ein Schweizer Sieg her. Marco Odermatt ist der Topfavorit. In diesem Winter reifte der Nidwaldner zum Siegfahrer. Das liegt auch an seinen Schuhen.

Einen Rennschuh eines Weltcup-Athleten zu tragen, ist für Breitensportler unangenehm. Der Druck auf den Fuss ist extrem, wie ein Selbstversuch bei der Firma Salomon im zugerischen Hagendorn zeigt. Nur schon in den Schuh zu kommen, benötigt viel Kraft. Die Schale des Schuhs ist härter als bei gewöhnlichen Modellen. Sind die Schnallen zu, ist der Fuss eingesperrt. Die Assoziation eines Schraubstocks ist nicht falsch. Es drückt auf den Rist, auf die Knöchel, auf die Ferse. Steht man aufrecht, stossen die Zehen an.