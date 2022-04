Iga Swiatek gewinnt auf der WTA-Tour derzeit alles – nervös wird sie erst im Luxusauto

Swiatek hat erst kürzlich ihren Führerschein gemacht. Als Nächstes steht für die Polin dann das WTA-1000er-Turnier in Madrid an. (abu)

Zumindest fast nichts: Bei der Siegerehrung in Stuttgart wirkt die Überfliegerin erstmals wieder so richtig nervös. Zu dem Zeitpunkt nämlich, als sie den Hauptgewinn – ein Luxusauto des Hauptsponsors – eine Rampe hinunter auf den Tennisplatz fahren muss.

Und nicht nur das: Es ist nach Katar, Indian Wells und Miami auch bereits das vierte Turnier in Folge, das Swiatek gewinnt. Bis zum Halbfinal von Stuttgart gewann die 20-Jährige 28 Sätze in Folge, ohne einen einzigen abzugeben. Sie hat 2022 nicht nur die meisten Siege auf der Tour (28), sondern auch die meisten Dreisatz-Siege (8) und die meisten Comeback-Siege nach Satzrückstand (6). Es scheint, als könne die Polin durch nichts nervös gemacht werden.

Lettland will mit Finnland die Eishockey-WM 2023 austragen

Präsident Luc Tardif hat ein weiteres Wahlversprechen eingelöst: Der finnische Verbandsdirektor Matti Nurminen (49) wird neuer Generalsekretär des Internationalen Eishockey-Verbandes. Mit einem weiteren Liebesdienst an die Skandinavier, die ihm zur Wahl verholfen haben, wird es nun schwieriger: Lettland macht Finnland die alleinige Austragung WM 2023 streitig, die eigentlich an das russische St. Petersburg vergeben worden ist.

Über die Jahre hat sich ein ungeschriebenes Gesetz bei der Führung des Internationalen Eishockeyverbandes (IIHF) bewährt: Entweder der Präsident oder der Generalsekretär sollte ein Schweizer sein. Die IIHF hat ihren Hauptsitz in einer eigenen Liegenschaft an der Brandschenkenstrasse 50 in Zürich. Es gibt im Tagesgeschäft viele Gänge und Läufe zu den Behörden. Die Kenntnis der besonderen Mentalität in den helvetischen Amtsstuben ist hilfreich.