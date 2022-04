Mit Daniil Medwedew darf einer der besten Tennisspieler der Welt beim berühmtesten Turnier nicht dabei sein. Bild: keystone

Fix: Medwedew und die anderen Russen dürfen nicht in Wimbledon spielen

Das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon findet in diesem Jahr ohne Spielerinnen und Spieler aus Russland und Belarus statt. Die Organisatoren reagieren damit auf Russlands Angriffskrieg in der Ukraine.

Mit der Massnahme gehen die Verantwortlichen in Wimbledon voran. Sie sind der erste Veranstalter, der Tennis-Profis wegen des Krieges in der Ukraine ausschliesst. Seit Russlands Invasion war es Spielerinnen und Spielern aus Russland und Belarus gestattet, als neutrale Sportlerinnen und Sportler an Turnieren teilzunehmen.

Zu den vom Beschluss Betroffenen gehören unter anderen der Weltranglisten-Zweite Daniil Medwedew aus Russland und die zweifache Grand-Slam-Turnier-Siegerin Viktoria Asarenka aus Belarus. Auch deren Landsfrau Aryna Sabalenka muss als Weltranglisten-Vierte und Halbfinalistin des Vorjahres zuschauen. Andrej Rublew, Karen Chatschanow oder Anastasia Pawljutschenkowa sind weitere prominente Namen, die 2022 in Wimbledon nicht antreten dürfen.

Viktoria Asarenka erlebt Wimbledon in diesem Jahr als Zuschauerin. Bild: keystone

«Vermeiden, dass der Sport zur Förderung des russischen Regimes missbraucht wird»

«Wir sind uns bewusst, dass unser Entscheid für die Betroffenen sehr hart ist, und wir bedauern, dass sie für die Handlungen des russischen Regimes büssen müssen», liess sich Ian Hewitt, der Vorsitzende des All England Clubs, in einem Communiqué zitieren.

Hewitt weiter: «Wir haben über alternative Massnahmen nachgedacht, die im Rahmen der Vorgaben der britischen Regierung hätten ergriffen werden können. Doch in Anbetracht des öffentlichen Interesses glauben wir nicht, das Turnier auf einer anderen Basis auszutragen. Dazu wollen wir vermeiden, dass der Sport zur Förderung des russischen Regimes missbraucht wird. Sollten sich die Umstände bis Juni wesentlich verändern, werden wir dies berücksichtigen und entsprechend reagieren.»

ATP spricht von Diskriminierung

Die ATP, die Spielergewerkschaft der Männer, nennt den Ausschluss «unfair». Sie zieht Sanktionen in Betracht. «Wir glauben, dass der einseitig getroffene Entscheid einen schädlichen Präzedenzfall für das Tennis sein kann. Die Diskriminierung aufgrund der Nationalität stellt auch einen Verstoss gegen die Vereinbarungen mit Wimbledon dar, nach denen die Teilnahme der Spieler nur auf der Grundlage seiner Platzierung erfolgt. Wir werden analysieren, wie wir mit diesem Entscheid weiter verfahren werden», liess die ATP verlauten.

Bereits im März hatte der britische Sportminister Nigel Huddleston betont: «Niemand, der die russische Flagge hochhält, sollte derzeit in Grossbritannien willkommen sein.» Das dritte Major-Turnier des Jahres findet vom 27. Juni bis 10. Juli statt. (ram/sda)