Fokussiert: Belinda Bencic. Bild: keystone

Bencic wirft Ostapenko raus – Stricker und Tsitsipas scheitern in Runde 1

Bencic mit erfolgreicher Rückkehr

Belinda Bencic (WTA 421) gewinnt ihr erstes Grand-Slam-Spiel als Mutter. Die Ostschweizer Olympiasiegerin setzte sich gegen Jelena Ostapenko (WTA 17) aus Lettland 6:3 und 7:6 durch.



Es war eine kleine Achterbahnfahrt. Bencic vergab bei 5:4 im zweiten Satz fünf Matchbälle und musste im Tiebreak zwei Satzbälle Ostapenkos abwehren, ehe sie jubeln durfte.

Weg mit dem Schläger: Bencic feiert. Bild: keystone

Im Tiebreak setzte sich Belinda Bencic etwas glückhaft durch. Die Schweizerin führte 3:1 und 4:2, geriet dann aber 4:6 in Rückstand. Ostapenko konnte ihre zwei Satzbälle auch nicht nutzen, und wenig später verhalf die Netzkante Bencic beim sechsten Matchball zum Sieg.

Trotz der Dramatik am Ende: Bencic stellte in Melbourne unter Beweis, dass sie sich ihrem Spielniveau von 2023 bereits wieder annähert. Ostapenko scheiterte an ihren Vorbereitungsturnieren in Brisbane und Adelaide zwar jeweils in den Achtelfinals, allerdings an beiden Turnieren knapp an den späteren Turniersiegerinnen Marie Bouzkova beziehungsweise Madison Keys.

In der 2. Runde trifft Bencic am Mittwoch auf die 25-jährige Niederländerin Suzan Lamens, die Nummer 80 der Welt, Viertelfinalistin vor zwei Wochen in Brisbane und Turniersiegerin letzten Herbst in Osaka.

Enttäuschung für Stricker

Dominic Stricker (ATP 298) schied in der Startrunde aus. Er verlor gegen den Australier James Duckworth (ATP 94) klar in nur 94 Minuten 2:6, 4:6, 2:6.

Der Matchball von James Duckworth. Video: SRF

Kurz: Der Saisonauftakt in Melbourne endete für Dominic Stricker mit einer weiteren herben Enttäuschung. Während des knappen Monats in Australien gewann er am United Cup, in Auckland in der Qualifikation und in Melbourne im Hauptfeld nicht einmal einen Satz.

Stricker erspielte sich gegen den 32-jährigen Australier bloss einen Breakball. Zu dem Zeitpunkt lag der 22-jährige Berner indessen schon 2:6, 4:6, 0:2 hinten.

Tsitsipas überraschend out

Stefanos Tsitsipas (ATP 11) unterlag dem aufstrebenden Alex Michelsen (ATP 41) in 2:45 Stunden mit 5:7, 3:6, 6:2, 4:6. Der 20-jährige Amerikaner feierte seinen ersten Sieg über einen Top-20-Spieler an einem grossen Turnier.

Alex Michelsen feierte seinen grössten Sieg. Bild: keystone

Am Ende zeigte Michelsen dennoch Nerven: Im vierten Satz verspielte er mit vier Doppelfehlern zweimal einen Breakvorsprung. Das entscheidende Break zum 5:4 im vierten Satz händigte Tsitsipas seinem Gegner aber ebenfalls mit einem Doppelfehler aus.

Stefanos Tsitsipas verlor zum dritten Mal hintereinander an einem Grand-Slam-Turnier sehr früh: In Wimbledon letzten Sommer in der 2. Runde und in Australien jetzt wie am US Open jeweils in der Startrunde.

Um den Pfosten gewickelt

Arthur Rinderknech kontert den Unterarm-Service von Frances Tiafoe:

Video: SRF

Tiafoe gewann am Ende in fünf Sätzen. Ebenfalls weiter ist Jannik Sinner. Die Weltnummer 1 aus Italien setzte sich in drei Sätzen 7:6, 7:6, 6:1 gegen den Chilenen Nicolas Jarry durch. (ram/sda)