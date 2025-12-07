3. Goldmedaille an Kurzbahn-EM! Noè Ponti triumphiert auch über 200 m Delfin
Nach den 50 m Delfin und den 100 m Lagen dominierte Ponti einen dritten Final. Dabei verwies der 24-Jährige die einheimischen Zwillinge Krzysztof und Michal Chmielewski in 1:50,17 auf die weiteren Podestplätze. Vor allem die erste und die letzte Bahnlänge von Ponti im kleinen Becken beeindruckten und verhalfen ihm, die zwischenzeitlich sehr nahe an ihn herangekommenen Polen auf Distanz zu halten. Am Ende hatte der EM-Überflieger 7 respektive 13 Hundertstel Vorsprung auf seine zwei stärksten Konkurrenten.
Pontis Ausbeute in Polen ist aktuell genau gleich wie vor zwei Jahren in Rumänien: Neben den drei Goldmedaillen sicherte sich Ponti auch einmal Silber. Am Freitag hatte er sich über die 100 m Delfin um eine Hundertstel geschlagen geben müssen.
Eine weitere Medaillenchance hat Ponti im allerletzten Rennen der Kurzbahn-EM gegen 21.30 Uhr mit der Lagenstaffel. (nih/sda)
- Rast verpasst Podest knapp – Österreicherin Scheib gewinnt Riesenslalom in Mont-Tremblant
- Angstrennen Beaver Creek? Odermatt dominiert 1. Lauf – auch Tumler und Meillard gut dabei
- Weltmeister Norris ist der Anti-Verstappen – und macht die Formel 1 so menschlicher
- Das sagt die FIFA zur Kritik an Präsident Infantino wegen Trump-Nähe