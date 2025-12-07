anhaltender Regen
DE | FR
burger
Sport
Tessin

Noè Ponti gewinnt an Kurzbahn-EM zum 3. Mal Gold

KEYPIX - Swiss Swimmer Noe Ponti poses with his Gold medal after winning in the Men&#039;s 100m Individual Medley (IM) Final during the European Aquatics Short Course Swimming Championships in Lublin, ...
Für Noè Ponti werden die Kurzbahn-Europameisterschaften in Polen zum grossen Triumphschwumm.Bild: keystone

3. Goldmedaille an Kurzbahn-EM! Noè Ponti triumphiert auch über 200 m Delfin

Drittes Gold von Noè Ponti an den Kurzbahn-Europameisterschaften in Polen. Der Tessiner gewinnt die 200 m Delfin am Schlusstag der Kontinentalmeisterschaften in Lublin.
07.12.2025, 20:0707.12.2025, 20:18

Nach den 50 m Delfin und den 100 m Lagen dominierte Ponti einen dritten Final. Dabei verwies der 24-Jährige die einheimischen Zwillinge Krzysztof und Michal Chmielewski in 1:50,17 auf die weiteren Podestplätze. Vor allem die erste und die letzte Bahnlänge von Ponti im kleinen Becken beeindruckten und verhalfen ihm, die zwischenzeitlich sehr nahe an ihn herangekommenen Polen auf Distanz zu halten. Am Ende hatte der EM-Überflieger 7 respektive 13 Hundertstel Vorsprung auf seine zwei stärksten Konkurrenten.

Ponti schwimmt zu Gold.Video: SRF

Pontis Ausbeute in Polen ist aktuell genau gleich wie vor zwei Jahren in Rumänien: Neben den drei Goldmedaillen sicherte sich Ponti auch einmal Silber. Am Freitag hatte er sich über die 100 m Delfin um eine Hundertstel geschlagen geben müssen.

Eine weitere Medaillenchance hat Ponti im allerletzten Rennen der Kurzbahn-EM gegen 21.30 Uhr mit der Lagenstaffel. (nih/sda)

Erfolgreiche Titelverteidigung! Noè Ponti ist erneut Europameister
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
33 kuriose, fantastische, aussergewöhnliche Sportfotos 2024
1 / 36
33 kuriose, fantastische, aussergewöhnliche Sportfotos 2024
In diesem Rückblick geht es nicht um Resultate oder Stars, sondern einzig um das einzigartige Bild.
quelle: imago/keystone/watson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das gibt es tatsächlich – die Excel-WM
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Muheims HSV gewinnt Nordderby, Kobels BVB siegt ++ Handball-Nati verliert zum WM-Abschluss
Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
Zur Story