Ski live: Riesenslalom in Beaver Creek mit Odermatt in Ticker und TV

Switzerland&#039;s Marco Odermatt competes during a World Cup men&#039;s giant slalom skiing race, Sunday, Dec. 7, 2025, in Beaver Creek, Colo. (AP Photo/Robert F. Bukaty) United States World Cup Gian ...
In Beaver Creek kam er noch nie über Rang 27 hinaus – jetzt führt Marco Odermatt deutlich.Bild: keystone

Angstrennen Beaver Creek? Odermatt dominiert 1. Lauf – auch Tumler und Meillard gut dabei

Marco Odermatt führt im Riesenslalom in Beaver Creek nach dem 1. Lauf deutlich. Der Nidwaldner nimmt der Konkurrenz fast neun Zehntel und mehr ab.
07.12.2025, 18:5207.12.2025, 20:11

Der Sieger von Sölden legte mit Startnummer 1 eine Fahrt hin, an der sich die folgenden Athleten die Zähne ausbissen. Am wenigsten Zeit verloren der für Brasilien startende Norweger Lucas Pinheiro Braathen und dessen Landsmann Henrik Kristoffersen. Sie büssten beide 0,86 Sekunden auf den Führenden ein.

Die Fahrt von Marco Odermatt.Video: SRF

So deutlich Odermatt führt, so eng präsentiert sich die Ausgangslage hinter dem Olympiasieger von Peking. Der Franzose Thibaut Favrot und Vorjahressieger Thomas Tumler liegen nur fünf respektive acht Hundertstel hinter dem auf Platz 2 klassierten Duo.

Das sagt Marco Odermatt:

«Es hat sich den Umständen entsprechend nicht so schlecht angefühlt. Ich habe die Nummer 1 ausgenutzt, das war sicher ein Vorteil.»

Loïc Meillard verlor 1,23 Sekunden auf den Führenden und hat sein erstes Top-10-Resultat im siebten Rennen der Saison auf Zwischenposition 8 fest im Blick. Mit Luca Aerni (15.) und Lenz Hächler (21.) schafften auch die anderen gestarteten Schweizer die Qualifikation für den um 21.00 Uhr beginnenden 2. Lauf. (nih/sda)

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
