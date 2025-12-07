Angstrennen Beaver Creek? Odermatt dominiert 1. Lauf – auch Tumler und Meillard gut dabei
Der Sieger von Sölden legte mit Startnummer 1 eine Fahrt hin, an der sich die folgenden Athleten die Zähne ausbissen. Am wenigsten Zeit verloren der für Brasilien startende Norweger Lucas Pinheiro Braathen und dessen Landsmann Henrik Kristoffersen. Sie büssten beide 0,86 Sekunden auf den Führenden ein.
So deutlich Odermatt führt, so eng präsentiert sich die Ausgangslage hinter dem Olympiasieger von Peking. Der Franzose Thibaut Favrot und Vorjahressieger Thomas Tumler liegen nur fünf respektive acht Hundertstel hinter dem auf Platz 2 klassierten Duo.
Das sagt Marco Odermatt:
Loïc Meillard verlor 1,23 Sekunden auf den Führenden und hat sein erstes Top-10-Resultat im siebten Rennen der Saison auf Zwischenposition 8 fest im Blick. Mit Luca Aerni (15.) und Lenz Hächler (21.) schafften auch die anderen gestarteten Schweizer die Qualifikation für den um 21.00 Uhr beginnenden 2. Lauf. (nih/sda)
