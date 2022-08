Viele glückliche Gesichter heute auf dem Olympiagelände – und ein neues ganz frisch dazu: Herzlich willkommen, Wilfried #Kanga! 💙 Der 24-jährige Stürmer wechselt von @BSC_YB an die Spree und unterschreibt bis 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣!



✍️ https://t.co/vB0SdyHkC1 ⬅️#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/S2KiN3mQ0M — Hertha BSC (@HerthaBSC) July 30, 2022

Nach seinem guten Start in die Saison – drei Tore in zwei Super-League-Spielen – verlässtdie Young Boys. Der französische Angreifer wechselt von einer Hauptstadt in die nächste, er hat in Berlin beiunterschrieben. «Hertha ist der Club, der mich am meisten wollte und mir das Gefühl gab, hier gebraucht zu werden», sagte Kanga. Für YB war Kanga ein gutes Geschäft: Er kam vor einem Jahr ablösefrei und bringt nun dem Vernehmen nach 5 Millionen Euro ein. In 45 Einsätzen für die Berner schoss Kanga 19 Tore. (ram)Position: SturmAlter: 24Marktwert: 2,2 Mio. EuroBilanz 2022/23: 3 Spiele, 3 Tore