Bild: keystone

Nicht aufzuhalten: Tadej Pogacar gewinnt auch erste Bergetappe

Tadej Pogacar hat seine Leaderposition an der Tour de France in der 7. Etappe gefestigt. Der Slowene gewann einen Tag nach dem Triumph in Longwy auch die erste Bergetappe auf die La Planche des Belles Filles.

Pogacar setzte sich bei der Bergankunft zeitgleich vor dem Dänen Jonas Vingegaard und zwölf Sekunden vor seinem Landsmann Primoz Roglic durch. In der Gesamtwertung führt er nun 35 Sekunden vor Vingegaard und 1:10 Minuten vor dem Briten Geraint Thomas. (abu/sda)