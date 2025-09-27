wechselnd bewölkt13°
DE | FR
burger
Sport
Velo

Rad-WM: Elise Chabbey auf Rang 4 – Gold an Sensations-Kanadierin

Magdeleine Vallieres a de la peine à croire à son succès
Magdeleine Vallieres holt überraschend WM-Gold im Strassenrennen der Frauen.Bild: fxp-fr-sda-rtp

Kanadierin holt sensationell Gold – Chabbey verpasst WM-Medaille auf bitterem 4. Rang

Die Schweizer Frauen zeigen in Kigali ein taktisch cleveres WM-Strassenrennen, ohne sich zu belohnen. Elise Chabbey verpasst beim kanadischen Sensationssieg durch Magdeleine Vallieres als Vierte knapp das Podest.
27.09.2025, 16:4927.09.2025, 17:18

Marlen Reusser ging sechs Tage nach dem Gewinn des WM-Titels im Zeitfahren als Neunte wie alle anderen Topfavoritinnen leer aus. Die Bernerin hatte zu Beginn der Schlussrunde aus der Gruppe mit den Favoritinnen angegriffen, konnte die Spitzen aber nicht mehr einholen. Zuvor schien im Feld kaum eines der Teams der Topfavoritinnen eine klare Taktik zu haben. Niemand war bereit, Führungsarbeit zu übernehmen, weil sonst auch der Rest der Konkurrenz an die Spitze zurückgeführt geworden wäre.

Chabbey profitierte von Reussers Tempoarbeit und wagte 6,5 km vor dem Ziel aus dem Schatten ihrer Teamkollegin ebenfalls einen Anpfiff. Doch auch sie konnte die Lücke zu den Medaillenrängen nicht mehr schliessen. Am Ende fehlten der Genferin 14 Sekunden zu Bronze.

CHABBEY Elise Women Elite Road Race Ruanda 2025 CHABBEY Elise Schweiz Straßenrennen Frauen Women Elite Road Race One day race, Kigali, 164.6km UCI-Straßenweltmeisterschaften 2025 in Kigali / Ruanda. 2 ...
Elise Chabbey bleibt am Ende der undankbare 4. Platz.Bild: IMAGO/frontalvision.com

Sensationsweltmeisterin kommt aus Kanada

Weltmeisterin wurde mit Magdeleine Vallieres eine absolute Aussenseiterin. Die 24-jährige Kanadierin hatte sich 34 km vor dem Ziel mit einer grösseren Gruppe vom Feld gelöst. Im Schlussanstieg distanzierte sie mit einem unwiderstehlichen Antritt ihre letzten beiden verbliebenen Konkurrentinnen und feierte mit 23 Sekunden Vorsprung einen Solosieg. Es war für sie ein Jahr vor der Heim-WM in Montreal erst der zweite Profisieg ihrer Karriere.

Silber ging an die Neuseeländerin Niamh Fisher-Black, Bronze an die 41-jährige Mavi Garcia aus Spanien. (abu/sda)

Mehr Sportgeschichten:
«Influencerteam» dominiert seit der Gründung: Das nächste Ziel ist der Profifussball
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Todesfälle im Radsport
1 / 28
Todesfälle im Radsport
Velorennfahrer leben gefährlich – nicht nur im alltäglichen Strassenverkehr. Allein seit 2000 kamen 35 Profis bei Unfällen im Rennen ums Leben, zuletzt Nachwuchsfahrerin Muriel Furrer an der Rad-WM in Zürich. Eine Übersicht mit den bekanntesten Fällen.
quelle: ap/ap / christophe ena
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Vom Anzug in den Velo-Sattel: Patrick fuhr mit dem Fahrrad von Zürich nach Japan
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
VW bringt endlich bezahlbare E-Autos – dieses Modell wird wohl der neue Verkaufsschlager
2
Zalando ergreift Massnahmen gegen Rücksendungen – und sperrt Kundenkonten
3
Die Ukraine trifft Russland an der schmerzhaftesten Stelle
4
Sexuelle Belästigung am Oktoberfest: Dieser Vorfall sorgt im Netz für Aufruhr
5
Das sind die (un)attraktivsten Gemeinden der Schweiz
Meistkommentiert
1
Geisel-Familien kritisieren Netanjahu nach UN-Rede
2
«Keine 10-Millionen-Schweiz»: Das besprach der Nationalrat
3
Pajtim Kasami verstärkt den FC Winterthur +++ Saliba verlängert bei Arsenal
4
Trump ersetzt Bidens Portrait mit Bild einer Unterschriftenmaschine
5
Donald Trump kündigt 100-Prozent-Zölle auf Pharmaprodukte an – das Wichtigste in 7 Punkten
Meistgeteilt
1
«Goldener Moment für Palästina» – Hamas-Vertreter äussert sich zum 7. Oktober
2
Gerüchte über Wegzug der UBS lassen den Bundesrat kalt
3
West Ham wirft Trainer Potter raus +++ Juniorin Grossmann holt Rad-WM-Bronze
4
Trump und die Freikirchen nutzen die Ermordung von Charlie Kirk aus
In Basel herrscht Rauchverbot: Diese Regeln gelten in den anderen Schweizer Stadien
Beim Heimspiel des FC Basel gegen den FC Luzern ist im St. Jakob-Park das Rauchen erstmals untersagt. Wie gehen die anderen Super-League-Klubs mit Tabakkonsumenten um?
Harte Zeiten brechen für rauchende Fans der Bebbi an. Der FC Basel machte den Entscheid vergangene Woche bekannt, auf seiner Homepage steht: «Der FCB möchte die Gesundheit und das Wohlbefinden der Nicht-Rauchenden höher gewichten und verfügt für alle Wettbewerbe ab sofort ein Rauchverbot auf sämtlichen Zuschauerrängen.» Mit der Partie gegen den FC Luzern vom nächsten Sonntag wird der Konsum von Zigaretten, Stumpen, Pfeifen sowie E-Zigaretten und Vapes untersagt sein.
Zur Story