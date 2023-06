So geht es an der Tour de Suisse nach dem Tod von Gino Mäder weiter

Fahrer und Tour-Tross halten am geplanten Start in Chur eine Schweigeminute ab. Bild: keystone

So geht es jetzt an der Tour de Suisse weiter

Nach dem Unfalltod des Schweizers Gino Mäder steht nicht nur die Radsport-Familie unter Schock. Die für heute geplante 6. Etappe der Tour de Suisse wurde zu einer Gedenkfahrt modifiziert.

Der Schweizer Radprofi Gino Mäder wurde nur 26 Jahre alt. Kurz vor Mittag ist er im Spital den schweren Verletzungen erlegen, die er tags zuvor bei einem Sturz in der Abfahrt vom Albulapass erlitten hatte.

Gedenkfahrt für Gino Mäder

In Absprache mit Mäders Angehörigen und seinem Team Bahrain Victorious haben sich die Organisatoren der Tour de Suisse entschieden, die Rundfahrt fortzusetzen. Die 6. Etappe findet aber anders als geplant und ohne eine Wertung statt. Das Team Bahrain Victourious kündigte an, aus dem Rennen auszusteigen.

Die Fahrer der anderen Equipen werden in die Nähe des Ziels im aargauischen Oberwil-Lieli gebracht. Sie werden die letzten rund 30 Kilometer der Etappe als Gedenkfahrt für den Verstorbenen absolvieren, der für viele mehr als nur ein Berufskollege war. Gerade die Schweizer Fahrer, die Mäder schon lange kennen, reagierten fassungslos auf die Nachricht seines Todes.

Abschluss in der Ostschweiz

Die Tour de Suisse endet am Wochenende. Am Samstag stehen 183 Kilometer zwischen Tübach und Weinfelden auf dem Programm. Am Sonntag wartet zum Abschluss der Landesrundfahrt ein Einzelzeitfahren über 25,7 Kilometer von St.Gallen nach Abtwil auf dem Programm.

In einer starken Generation Schweizer Rennfahrer galt Gino Mäder als talentiertester Rundfahrer. 2021 wurde er Gesamtfünfter der Spanien-Rundfahrt Vuelta. Im gleichen Jahr hatte er davor bereits Etappen am Giro d'Italia und an der Tour de Suisse für sich entscheiden können. Im vergangenen Jahr wurde er Gesamtzweiter der Tour de Romandie. (ram)