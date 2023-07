Marlen Reusser im Kampf gegen die Uhr. Bild: www.imago-images.de

Reusser gewinnt Tour-Zeitfahren, Kollegin Vollering die Rundfahrt

Wie im Vorjahr gelingt Marlen Reusser ein Etappensieg an der Tour de France Femmes. Ihr Team feiert dank dem Gesamtsieg durch Demi Vollering einen perfekten Tag.

Marlen Reusser hat kurz vor den Rad-Weltmeisterschaften im schottischen Glasgow ihren Status als vielleicht beste Zeitfahrerin der Gegenwart untermauert. Die Bernerin gewann die 8. und letzte Etappe der Tour de France Femmes souverän.

Auf den 22,6 Kilometern in Pau und Umgebung konnte der amtierenden Zeitfahr-Europameisterin niemand das Wasser reichen. Reusser am nächsten kam Demi Vollering, ihre Teamkollegin bei der dominierenden Equipe SD Worx.

Die im Baselbiet lebende Niederländerin verteidigte dank Rang 2 mit zehn Sekunden Rückstand überlegen ihr Maillot Jaune. «Ich bin super zufrieden», sagte Reusser. «Dass wir als Team so dominieren konnten, ist verrückt.»

Reusser lässt sich feiern. Bild: www.imago-images.de

SD Worx feierte auch in der Gesamtwertung einen Doppelsieg. Denn dank Rang 3 im Zeitfahren überholte die Belgierin Lotte Kopecky in Extremis noch Kasia Niewiadoma aus Polen. Am Ende waren beide Fahrerinnen gleich schnell, sie beendeten die Rundfahrt mit jeweils 3:03 Minuten Rückstand.

WM-Titel im Visier

Marlen Reusser hatte bereits im letzten Jahr eine Etappe der Tour de France für sich entscheiden können. Damals gewann sie nach einer Soloflucht. In dieser Saison entschied die 31-Jährige unter anderem die Gesamtwertung der Tour de Suisse und das Eintagesrennen Gent-Wevelgem für sich.

Sie wird an der WM als Topfavoritin im Kampf gegen die Uhr antreten. Das Zeitfahren der Frauen findet am Donnerstag, 10. August statt. Bereits zwei Tage vorher wird Reusser versuchen, gemeinsam mit dem Schweizer Team den WM-Titel im Mixed-Zeitfahren zu verteidigen, der im Vorjahr im australischen Wollongong errungen wurde. (ram)