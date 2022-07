Triumphfahrt: Jonas Vingegaard wird morgen Tour-de-France-Sieger sein. Bild: keystone

Vingegaard und Van Aert ziehen im Tour-Zeitfahren noch einmal eine Show ab

Jonas Vingegaard wird die Tour de France 2022 gewinnen. Aber als «MVP» der überaus spektakulären Ausgabe wird sein Teamkollege Wout van Aert eingehen. Der Belgier gewann das zweite Zeitfahren vor Gesamtsieger Vingegaard.

Was kann dieser Wout van Aert eigentlich nicht? Und wie dominant bitteschön war Jumbo-Visma an der Tour de France? Die niederländische Equipe feierte am Samstag schon den sechsten Etappensieg – den dritten in Folge durch drei verschiedene Fahrer.

Der Belgier van Aert hat sich im zweiten Zeitfahren der Frankreich-Rundfahrt erneut als vielseitigster Fahrer der Gegenwart herausgestellt. Drei Wochen lang zog «WvA» eine grosse Show ab, gefühlt war er jeden Tag in der Fluchtgruppe. Seinem Leader Jonas Vingegaard war van Aert auf dem Weg zum Gesamtsieg ein enorm wertvoller Helfer und er gewann überlegen die Punktewertung.

Und nun feierte er ein drittes Mal in diesem Jahr einen eigenen Etappensieg: Van Aert gewann das 40,7 Kilometer lange Einzelzeitfahren von Lacapelle-Marival nach Rocadamour. Am Ende eines überaus spannenden Kampfs gegen die Uhr hatte er 19 Sekunden Vorsprung auf Jonas Vingegaard.

Vingegaard hatte eine Schrecksekunde zu überstehen. Video: SRF

Schweizer ohne Chance

Auf den weiteren Plätzen folgten Titelverteidiger Tadej Pogacar (Rückstand: 27 Sekunden), Geraint Thomas (32 Sekunden) und Filippo Ganna (42 Sekunden). Die Schweizer Stefan Küng (Rang 11) und Stefan Bissegger (Rang 58) konnten nicht in den Grosskampf um den Sieg eingreifen.

Van Aert, unter anderem dreifacher Radquer-Weltmeister und Sieger bei Mailand-Sanremo, hatte mit seiner Vielseitigkeit schon bei der letzten Tour de France brilliert. Damals gewann er ebenfalls drei Etappen, jede hatte einen anderen Charakter: Eine war bergig über den Mont Ventoux, die zweite ein Zeitfahren und die dritte war die abschliessende nach Paris, die er im Massensprint gewann.

Verschiebungen in den Top Ten

Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich der unersättliche 27-Jährige morgen zum vierfachen Etappensieger 2022 macht. Zum Abschluss steht am Sonntag die 21. und letzte Etappe in der Hauptstadt auf dem Programm. Nach 115,6 Kilometern wird um etwa 19.20 Uhr ein Massensprint auf den berühmten Champs-Élysées erwartet.

Die Reihenfolge auf dem Podest war schon vor dem Zeitfahren zementiert. In den Top Ten gab es aber noch einige Verschiebungen: Alexander Wlassow rückte von Rang 7 auf Rang 5 führ, Nairo Quintana büsste einen Platz ein. Romain Bardet verbesserte sich von Rang 8 auf Rang 7 und Louis Meintjes fiel von Platz 6 auf Platz 8 zurück. (ram)