Sport
Velo

Rad-WM: Tadej Pogacar holt überlegen Gold im Strassenrennen

epa12412645 Tadej Pogacar of Slovenia competes in the Elite Men race at the UCI Road Cycling World Championships in Kigali, Rwanda, 28 September 2025. EPA/KIM LUDBROOK
Tadej Pogacar verteidigt seinen Titel im WM-Strassenrennen.Bild: keystone

Pogacar fährt in Ruanda überlegen zu WM-Gold im Strassenrennen – Schweizer chancenlos

28.09.2025, 16:0828.09.2025, 16:12

Tadej Pogacar krönt sich in Kigali, Ruanda überlegen zum Weltmeister im Strassenrennen. Der Slowene verteidigte seinen Titel von Zürich mit einer Soloflucht, die 104 Kilometer vor dem Ziel ihren Anfang nahm. Zu diesem Zeitpunkt riss Pogacar gemeinsam mit dem Mexikaner Isaac del Toro aus. Nach weiteren rund 40 Kilometern hängte Pogacar auch noch diesen letzten Verfolger ab.

Ein Trio machte sich auf die Verfolgung des slowenischen Topfavoriten. Doch auch die hochkarätige Verfolgergruppe mit Remco Evenepoel (Belgien), Mattias Skjelmose (Dänemark) und Ben Healy (Irland) konnte den Vorsprung Pogacars nicht verkleinern – im Gegenteil, er wuchs stetig leicht an. Am Ende liess Evenepoel seine beiden Konkurrenten stehen, um sich immerhin noch Silber zu sichern. Auch wenn er darüber im Ziel alles andere als glücklich war. Bronze ging an Healy.

Die Schweizer spielten im Ausgang dieses WM-Rennens am Ende keine Rolle. Marc Hirschi und Jan Christen waren lange Zeit in der Verfolgergruppe zu finden, als das Trio um Evenepoel ausbrach, konnten sie aber nicht mehr mitgehen. (abu)

Update folgt.

