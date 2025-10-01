Marlen Reusser überzeugt auch an der Europameisterschaft. Bild: www.imago-images.de

Weltmeisterin Marlen Reusser fährt überlegen zum vierten EM-Gold

Nach der WM zeigt Marlen Reusser auch an der Europameisterschaft in Etoile-sur-Rhône eine starke Leistung und fährt im Zeitfahren überlegen zu EM-Gold.

Marlen Reusser ist zum vierten Mal Europameisterin im Zeitfahren. Die Weltmeisterin von Ruanda nahm den Schwung mit und gewann im französischen Etoile-sur-Rhône überlegen im Kampf gegen die Uhr.

Auf der flachen Strecke über 24 km verwies die Bernerin im Regenbogen-Trikot die Norwegerinnen Mie Björndal Ottestad und Katrine Aalerud um 49 beziehungsweise 51 Sekunden auf die Ehrenplätze.

Bei der ersten von drei Zwischenzeiten war Katrine Aalerud noch zeitgleich unterwegs, danach setzten sich die Fähigkeiten der 34-Jährigen endgültig durch. Die Bernerin schlug an einer EM nach 2021, 2022 und 2023 erneut zu. Im vergangenen Jahr stand sie wegen der Post-Covid-Erkrankung sowohl an den Olympischen Spielen als auch an der Heim-WM in Zürich nicht am Start. Nun feierte sie mit einem Stundenmittel von über 43 km/h ihren bereits 11. Saisonsieg.

Marlen Reusser sichert sich den EM-Titel. Video: SRF

Anna van der Breggen und Demi Vollering, die mit Marlen Reusser in Ruanda im WM-Zeitfahren aufs Podest gestiegen waren, fehlten am Mittwoch in Frankreich. Jasmin Liechti verpasste mit 2:11 Minuten Rückstand als Elfte die Top Ten nur knapp.

Erst vor zehn Tagen konnte Reusser im Zeitfahren zum ersten Mal Weltmeisterin werden. Heute Nachmittag sind auch die Männer an der Europameisterschaft im Einsatz. Am Wochenende stehen in Frankreich noch die EM-Strassenrennen an. (riz/sda)