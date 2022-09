Noah Okafor erzielte nach einem tollen Dribbling das 1:0 für RB Salzburg. Bild: www.imago-images.de

Okafor, Freuler und Co. – die schönsten Schweizer Tore in der Champions League

Noah Okafor erzielte beim 1:1 von RB Salzburg gegen den AC Milan am Dienstag ein Tor zum mit der Zunge schnalzen. Doch er ist nicht der einzige Schweizer, der in den letzten 20 Jahren ein sehenswertes Tor in der «Königsklasse» erzielen konnte.

Moritz Meister Folgen

Bereits vor Noah Okafor erzielten schon einige Schweizer Fussball-Stars Traumtore in der Champions League. Auch wenn mit Alex Frei der beste Schweizer-Torschütze in der Königsklasse fehlt, können sich die Treffer seiner Landsmänner trotzdem sehen lassen.

Noah Okafor

Zum 1:0 für RB Salzburg gegen AC Milan 6. September 2022.

Noah Okafor glänzt gleich mit zwei Tunnels und bringt Salzburg in Führung. Video: SRF

Breel Embolo

Zum 3:0 für Borussia Mönchengladbach gegen Schachtar Donezk am 25. November 2020.

Breel Embolo erzielt artistisch das 3:0. Video: SRF

Remo Freuler

Zum 3:0 für Atalanta Bergamo gegen den FC Valencia am 19. Februar 2020.

Remo Freuler erzielt mit viel Gefühl seinen ersten Champions-League-Treffer. Video: SRF

Michael Lang

Zum 2:1 für den FC Basel bei Manchester City am 7. März 2018.

Michael Lang erzielt den Siegtreffer für den FC Basel gegen Manchester City. Video: SRF

Dimitri Oberlin

Zum 2:0 für den FC Basel gegen Benfica Lissabon am 27. September 2017.

Dimitri Oberlin hat nach einem Sprint über den ganzen Platz immer noch die Kraft den Ball ins Tor zu schiessen. Video: SRF

Das machten wir aus dem Tor: Video: Angelina Graf

Luca Zuffi

Zum 1:1 für den FC Basel gegen Paris-Saint-Germain am 1.November 2016.

Luca Zuffi bringt den FC Basel gegen PSG aus dem Nichts zurück ins Spiel. Video: SRF

Stephan Lichtsteiner

Zum 1:1 für Juventus Turin gegen Borussia Mönchgengladbach am 3. November 2015.

Stephan Lichtsteiner erzielt nach tollem Zuspiel von Paul Pogba sehenswert den Ausgleich. Video: SRF

Admir Mehmedi

Zum 1:0 für Bayer Leverkusen gegen Bate Borisov am 16. September 2015.

Admir Mehmedi: Macht es wie Ricardo Quaresma zu seinen besten Zeiten. Video: YouTube/Шантеклер

Pajtim Kasami

Zum 1:0 für Olympiakos Piräus gegen Juventus Turin am 22. Oktober 2014.

Pajtim Kasami schlenzt den Ball gefühlvoll ins Netz. Video: SRF

Gökhan Inler

Zum 1:2 für den SSC Neapel beim FC Chelsea am 14. März 2012.

Gökhan Inler mit einem tollen Treffer von ausserhalb des Strafraums. Video: SRF

Marco Streller

Zum 1:0 für den FC Basel gegen Manchester United am 7. Dezember 2011.

Marco Streller bringt den FC Basel mit einem tollen Volley in Front. Video: YouTube/FC Basel 1893

Eren Derdiyok

Zum 1:1 für den FC Basel gegen den FC Barcelona am 4. November 2008.

Eren Derdiyok sichert dem FC Basel mit seinem Treffer gegen Barça ein sensationelles Unentschieden. Video: YouTube/GSP Football

Hakan Yakin

Zum 2:6 für den FC Basel beim FC Valencia am 2. Oktober 2002.

Hakan Yakin stellt bei diesem Treffer sein ganzes Können unter Beweis. Video: YouTube/meczezVHSow

Ein zusätzlicher (etwas älterer) Leckerbissen:

Murat Yakin

Zum 1:0 für den Grasshopper Club Zürich gegen Ajax Amsterdam am 25. September 1996.