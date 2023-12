Super-G der Männer, Bormio 1. Marco Odermatt (SUI) 1:27,72

2. Raphael Haaser (AUT) +0,98

3. Aleksander Kilde (NOR) +1,31 …

5. Justin Murisier (SUI) +1,76

8. Loic Meillard (SUI) +1,82

10. Gino Caviezel (SUI) +1,92

12. Stefan Rogentin (SUI) +2,05

13. Marco Kohler (SUI) +2,09

15. Niels Hintermann (SUI) +2,12

20. Alexis Monney (SUI) +2,47

21. Gilles Roulin (SUI) +2,64

28. Arnaud Boisset (SUI) +3,07

Out: Dominik Paris (ITA), Cyprien Sarrazin (FRA), Mattia Casse (ITA), Cameron Alexander (CAN).

Odermatt feiert überlegenen Sieg in Bormio – sehr gutes Schweizer Team-Ergebnis

Marco Odermatt fährt in einem Super-G einmal mehr in seiner eigenen Welt. Der Innerschweizer gewinnt in Bormio mit fast einer Sekunde Vorsprung.

Odermatt, der den Super-G auf der Piste «Stelvio» schon im Vorjahr dominiert hatte, war 98 Hundertstel schneller als der zweitplatzierte Raphael Haaser. Der Österreicher hatte seinen zuvor einzigen Podestplatz im Weltcup ebenfalls in Bormio ebenfalls im Super-G erreicht. Vor zwei Jahren war er hinter Aleksander Kilde Zweiter geworden. Der Norweger, diesmal Dritter, büsste bereits 1,3 Sekunden auf den abermals magistral auftretenden Odermatt ein.

Die Siegesfahrt von Odermatt. Video: SRF

Odermatt zeigte ein weiteres Mal mit aller Vehemenz auf, dass ihm unter normalen Umständen, vorab bei schwierigen Bedingungen, kaum beizukommen ist. Von den letzten elf Super-G im Weltcup, die er allesamt unter den ersten elf beendete, gewann er sieben. Insgesamt wäre es in dieser Disziplin sein elfter Sieg.

Odermatt führte in Bormio wie tags zuvor in der Abfahrt ein sehr starkes Schweizer Team an. Justin Murisier, am Donnerstag Vierter, wurde Fünfter und egalisierte so seine beste Klassierung in einem Weltcup-Super-G. Loïc Meillard, Gino Caviezel, Stefan Rogentin, Marco Kohler und Niels Hintermann folgen in den Rängen 8, 10, 12, 13 und 15. Mit den Plätzen 20, 21 und 28 sorgten Alexis Monney, Gilles Roulin und Arnaud Boisset dafür, dass alle Schweizer den zweiten Super-G des Winters mit einem zählbaren Ergebnis beendeten. (abu/sda)