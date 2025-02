WM-Abfahrt der Frauen 1. Breezy Johnson (USA) 1:41.29

2. Miriam Puchner (AUT) +0.15

3. Ester Ledecka (CZE) +0.21 7. Corinne Suter (SUI) +0.62

19. Malorie Blanc (SUI) +2.20

21. Priska Ming-Nufer (SUI) +2.60

Out: Lara Gut-Behrami (SUI)

Schweizerinnen kassieren in der WM-Abfahrt eine Klatsche – Gold geht an Breezy Johnson

Die US-Amerikanerin Breezy Johnson krönt sich in Saalbach überraschend zur Abfahrts-Weltmeisterin. Die Schweizerinnen gehören auch im zweiten Speedrennen zu den grossen Geschlagenen.

Breezy Johnson eröffnete das Rennen, bestätigte ihre guten Trainingsleistungen und kam ohne Fehler durch. Dass niemand an ihre Zeit herankam, überraschte dann doch. Die 29-jährige Amerikanerin hat noch keinen Weltcup-Sieg in ihrem Palmarès stehen, nun aber einen WM-Titel. Zuletzt stand sie im Dezember 2021 in Val d’Isère auf dem Podest.

Mit der 1 auf 1: Die Goldfahrt von Breezy Johnson. Video: SRF

Johnson kehrte erst im Dezember nach einer 14-monatigen Zwangspause in den Weltcup zurück. Sie hatte sich die Strafe eingehandelt, weil sie gegenüber der US-Anti-Doping-Agentur dreimal gegen das Meldepflicht-Reglement verstossen hatte.

Puchner und Ledecka mit erster WM-Medaille

Hinter der Überraschungsfrau stiegen mit Mirjam Puchner und Ester Ledecka zwei Fahrerinnen auf das Podest, die zum erweiterten Favoritenkreis zählten. Die Österreicherin war die Schnellste im zweiten Training, die Tschechin stellte im Abschlusstraining die Bestzeit auf. Sie verloren 15 respektive 21 Hundertstel auf Johnson, die oben Zeit verlor, ab der zweiten Zwischenzeit aber klar die Schnellste war. Für alle war es die erste Medaille an Weltmeisterschaften.

Miriam Puchner sorgt für erneuten Austria-Jubel in Saalbach. Bild: keystone

Nochmals zittern mussten sie bei der Fahrt von Emma Aicher. Die 21-jährige Deutsche, die bereits im Training auf sich aufmerksam gemacht hatte, blieb mit Startnummer 30 lediglich 27 Hundertstel hinter dem Podest.

Suter für einmal ohne Medaille

Die einzige Schweizerin, die bis zum Schluss um die Medaillen mitfuhr, war Corinne Suter. Der Schwyzerin fehlten 41 Hundertstel zu Bronze. Somit blieb sie erst zum zweiten Mal in einer WM-Abfahrt ohne Medaille. An den letzten drei Weltmeisterschaften gewann Suter einen kompletten Medaillensatz, mit dem Höhepunkt 2021, als sie in Cortina d'Ampezzo den Titel holte.

Zu viele kleine Fehler schleichen sich in die Fahrt von Corinne Suter ein. Video: SRF

Die anderen Schweizerinnen hatten nichts mit dem Ausgang des Rennens zu tun. Lara Gut-Behrami schied nach einer kleinen Welle im unteren Teil aus, konnte einen Sturz jedoch verhindern. Malorie Blanc konnte bei ihrer ersten WM-Abfahrt nicht überraschen und klassierte sich mit 2,20 Sekunden Rückstand im 19. Rang. Priska Ming-Nufer fuhr auf Platz 21.

Der Ausfall von Lara Gut-Behrami. Video: SRF

Somit stellt die Schweiz nach vier Jahren und den Titeln von Suter und Jasmine Flury nicht mehr die Weltmeisterin in der Königsdisziplin. Die Titelverteidigerin aus dem Bündnerland fehlte verletzt. (pre/sda)