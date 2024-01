Lena Häcki-Gross holt in Antholz ihren ersten Weltcup-Sieg. Bild: keystone

Als erst zweite Schweizerin – Lena Häcki-Gross gewinnt erstmals im Biathlon-Weltcup

Lena Häcki-Gross trumpft in Antholz im Südtirol gross auf. Die Obwaldnerin gewinnt den Wettkampf im Einzel und erringt ihren ersten Sieg im Weltcup.

Im Schützenstand bei 20 Schüssen makellos, in der Loipe mit einer sehr starken Laufleistung – Lena Häcki-Gross zeigte am Freitag in einer der Biathlon-Hochburgen den Wettkampf ihres Lebens.

Zweimal war Häcki-Gross im Weltcup bisher unter den ersten drei klassiert, beide Male in Verfolgungsrennen. Im Dezember vor vier Jahren wurde sie in Le Grand-Bornand in Hochsavoyen Dritte, vor sechs Wochen in Hochfilzen in Tirol Zweite.

Weltcup-Siegerin im Biathlon durfte sich in der Schweiz bisher einzig Selina Gasparin nennen. Die vor knapp zwei Jahren zurückgetretene Bündnerin triumphierte vor gut zehn Jahren innert acht Tagen gleich zweimal. Sie gewann damals die Sprints in Le Grand-Bornand und in Hochfilzen. (nih/sda)