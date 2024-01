Mowinckel kann die Abfahrt in Cortina d'Ampezzo für sich entscheiden. Bild: keystone

Mowinckel gewinnt die Abfahrt in Cortina – Gut-Behrami neben dem Podest

Lara Gut-Behrami verpasst in der zweiten Weltcup-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo einen weiteren Podestrang knapp. Die Tessinerin liegt im Zwischenklassement auf Platz 5.

Wie am Tag zuvor auf dem Weg zu Platz 2 kam Gut-Behrami erneut nicht ohne Fehler durch. Wiederum gelang ihr die Fahrt im oberen Streckenteil nicht wunschgemäss. Da büsste sie einen Grossteil ihres Rückstands von 71 Hundertsteln auf die überraschend führende Ragnhild Mowinckel ein. Die Norwegerin löste nach einem längeren Unterbruch wegen zu starken Windes Top-Favoritin Sofia Goggia als Leaderin ab.

Gut-Behrami kann den Podestplatz der gestrigen Abfahrt nicht wiederholen. Bild: keystone

Danach fiel die Italienerin auch noch hinter die ebenfalls über sich hinauswachsende Jacquelin Wiles zurück. Die Amerikanerin hat ihren dritten Podestplatz im Weltcup vor Augen. Vor sieben und sechs Jahren war sie in den Abfahrten in Zauchensee im Salzburgerland und ebenfalls in Cortina d'Ampezzo bereits Dritte geworden.

Gut-Behrami teilt sich Rang 5 mit Stephanie Venier. Die Österreicherin bestätigte damit umgehend ihren Sieg vom Vortag.Für Mowinckel wäre es der vierte Sieg im Weltcup, der erste in einer Abfahrt. In Cortina d'Ampezzo hatte die Nordländerin vor zwölf Monaten schon einmal im Super-G triumphiert.