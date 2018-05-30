trüb und nass10°
Roseanne wird nach rassistischem Tweet gefeuert – und macht alles noch schlimmer

This image released by ABC shows Roseanne Barr, left, and John Goodman in a scene from the comedy series &quot;Roseanne.&quot; Expect &quot;Roseanne&quot; to cool it on politics and concentrate on fam ...
Roseanne Barr und John Goodman in der abgesetzten Serie «Roseanne».Bild: AP/ABC

«Roseanne» wird nach rassistischem Tweet gefeuert – und macht dann alles noch schlimmer

30.05.2018, 10:0327.09.2025, 08:27

Die US-Sitcom «Roseanne» ist nicht mehr. Nach einem rassistischen Tweet der Hauptdarstellerin Roseanne Barr zog die Produktionsfirma ABC die Notbremse und kündigte das sofortige Ende der Fernsehserie an.

Die in Utah geborene Amerikanerin (Jahrgang 1952) entschuldigte sich in der Folge bei der angegriffenen Person und bei allen Amerikanern. Es tue ihr wirklich leid, so die Schauspielerin. «Mein Witz war geschmacklos.»

Gleichzeitig kündete Barr an, Twitter sofort zu verlassen.

Der Tweet, der das Ende der Sitcom bedeutete
Roseanne Barr twitterte: «Die muslimische Bruderschaft und der Planet der Affen haben ein Baby bekommen=vj». Mit «VJ» meinte sie Valerie Jarrett, eine ehemalige Beraterin von Barack Obama im Weissen Haus. Jarrett wurde im Iran geboren und ist die Tochter afroamerikanischer Eltern.

Rund elf Stunden herrschte dann auch Ruhe auf besagtem Kanal. Doch dann kehrte die 65-Jährige zurück und machte alles noch viel schlimmer.

Barrs Twitter-Sturm

In den letzten Stunden setzte Barr über 50 Tweets und Retweets ab: ein Mix aus Verschwörungstheorien und Erklärungsversuchen.

Zunächst entschuldigte sich die gefeuerte Schauspielerin erneut. Vor allem bei den Mitarbeitern, die aufgrund ihres Tweets den Job verloren haben.

Dann wandte Barr sich an ihre Unterstützer, sie wolle nicht verteidigt werden. Sie habe den Tweet morgens um zwei Uhr abgesetzt und es sei «Memorial-Day» gewesen, erklärte sie ihren Fehltritt.

Doch wie ernst Barr ihre Entschuldigung meint, bleibt fraglich. Denn gleichzeitig retweetete sie die Meinungen von Personen, die ihren rassistischen Tweet verteidigten. Etwa die Aussage eines Users, der argumentierte, dass es wissenschaftlich Sinn mache, Menschen mit Affen zu vergleichen, da die DNA zu 96 Prozent übereinstimme.

Bild
screenshot: twitter

Barr retweetete gar die Behauptung, sie habe ihre Entschuldigung nicht ernst genommen.

Bild

Doch damit nicht genug: Barr verbreitete auch Bilder, die sich schon lange als «fake» herausgestellt hatten. Etwa ein gefälschtes Foto bei dem Schauspielerin Whoopi Goldberg ein T-Shirt trägt, auf dem sich Donald Trump in den Kopf schiesst. Mittlerweile löschte sie den Retweet wieder.

Barr retweetete dieses Fake-Foto.
Barr retweetete dieses Fake-Foto. screenhsot: snopes.com

Das Goldberg-Foto war nicht der einzige Fake, den sie retweetete, doch auf weitere Beispiele verzichten wir hier. Sie waren jedenfalls derart fehl am Platz, dass sogar der rechtskonservative TV-Sender «Fox News» nicht darum herumkommt, Barr zu kritisieren.

Barr steht nicht erst seit gestern in der Kritik. Ihre Tweets sorgten bereits mehrere Male für Wirbel. So verglich sie erst kürzlich Chelsea Clinton mit dem Esel aus «Shrek».

(cma)

Fake News - So einfach ist es heutzutage alle zu täuschen

Video: srf
