25 Karikaturen, die uns Putins Desaster in der Ukraine vor Augen führen

Damals, als die Sowjets meine Babcia nach Sibirien deportiert haben ...

Der Gulag in Sibirien, ein Waisenhaus in Indien, ein Krankenhaus in Afrika, ein Gefängnis in Italien. Das Leben meiner Grossmutter nahm viele Wendungen, aber irgendwie fand sie ein Happy Ever After.

Am 10. Februar 1940 kamen die Sowjets in das Haus meiner Babcia in Polen, hielten ihrem Vater eine Pistole an den Kopf und sagten, die Familie müsse gehen.