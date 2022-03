29 Karikaturen, die russische Medien garantiert nicht zeigen dürfen

Russlands Armee in Nöten – und in zwei Wochen vielleicht am Ende

Warum es kaum etwas zu bedeuten hat, wenn russische Flieger nach Osten fliegen

Verdächtig anmutende Flugbewegungen der russischen Regierungsflotte sorgten am Donnerstag für Aufregung in den sozialen Medien. So drehte die Maschine des russischen Aussenministers Sergei Lawrow über Nowosibirsk, auf halber Strecke in Richtung China, und flog zurück nach Moskau.