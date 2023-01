Video: watson/lucas zollinger

Kolumbianischer Influencer tätowiert sich «Messi» auf die Stirn – und bereut 😂

Mit dem Sieg der Fussball-Weltmeisterschaft in Katar ist es Lionel Messi gelungen, die letzte wichtige, fehlende Trophäe in seiner Karriere zu erringen – für viele Fans ging der Argentinier damit in die Geschichte ein. Entsprechend wurde seine Leistung weltweit gefeiert.



Der Kolumbianer Mike Jambs wollte sein Idol ganz besonders würdigen und verewigte sich Messis Vermächtnis mit einem Tattoo. Im Gesicht. Wie das herauskam? Schau selbst:

Jambs bezeichnet sich auf Instagram, wo er 147'000 Followerinnen und Follower hat, als «Digital Creator». Er hatte angekündigt, sich ein Messi-Tattoo zu machen, wenn Argentinien die WM gewinnen würde. Und jetzt hat er den Salat.

Von Daniel, dem Tätowierer seines Vertrauens, liess sich Jambs im Dezember 2022 dann die insgesamt drei Motive ins Gesicht stechen. Am prominentesten ist der «MESSI»-Schriftzug in Grossbuchstaben auf der Stirn. Auf den Wangen liess er sich ausserdem noch drei Sterne und den Schriftzug «D10S» stechen. Die drei Sterne symbolisieren die drei WM-Siege, die Argentinien nun insgesamt zu verzeichnen hat. Und «D10S» ist ein Zusammenspiel des spanischen Wortes «dios», also Gott, und der Nummer 10, die Messi auf seinem Trikot trägt.

Natürlich hat Jambs den ganzen Prozess für seine Social-Media-Kanäle dokumentiert. Im Video meinte er, Tätowierer Daniel steche bereits seit acht Jahren. Böse Zungen würden sagen, das sehe man dem Ergebnis nicht an. Aus dem Messi-Gesichtstattoo wurde eher ein «messy» Gesichtstattoo.

«Ich bereue, dass ich das getan habe»

Direkt nach dem Tattoo schien Jambs noch zufrieden, bezeichnete das Tattoo gar als «wunderschönes Kunstwerk». Wegen seiner Aktion hatte er Hochkonjunktur, trat sogar in argentinischen Nachrichtensendungen auf und gab Interviews. Jetzt, nur wenige Wochen später, hat sich der Wind offenbar gedreht.

Denn: Die Tattoos scheinen nicht nur positiv anzukommen. Er habe viele gehässige Kommentare bekommen, so Jambs. Der Kolumbianer hatte auch selbst eine Strassenumfrage durchgeführt, um herauszufinden, was die Leute von seinem Tattoo denken. Der Tenor: Den meisten gefällt es eher nicht.

Darum bereut er seine Tattoos mittlerweile. «Es hat mir, statt Positives, tausende negative Dinge gebracht», sagt er in einem Video. Er werde als schlechtes Beispiel für die Gesellschaft angesehen und bezeichnet. Jetzt will er die Tattoos entfernen lassen. (lzo)

