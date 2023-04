Video: watson/lucas zollinger

Virales TikTok-Video zeigt, wo die selbstfahrenden Autos (noch) an ihre Grenzen stossen

Mehr «Videos»

Auf TikTok geht gerade ein Video viral, das zeigt, wie ein selbstfahrendes Taxi der Google-Tochterfirma «Waymo» in Phoenix, im US-Bundesstaat Arizona, partout nicht auf die Anweisungen eines Polizisten reagiert. Es hätte Platz für einen Umzug oder eine Parade machen sollen. Das schien es nicht zu «begreifen».

Video: watson/lucas zollinger

Das Video, das auch die Belustigung und Ohnmacht der Insassen des Taxis widerspiegelt, hat auf TikTok bereits über 14 Millionen Aufrufe.

«Waymo» wendet

Die Auflösung der Situation war dann ziemlich unspektakulär. Das Fahrzeug hat, als es merkte, dass es nach vorne nicht weitergeht, gewendet und eine alternative Route ins Ziel genommen. Der Polizist habe erkannt, dass es sich um ein selbstfahrendes Auto handelt und es ziehen lassen, so Johnny Romano, der das Video auf TikTok lud.



Kurz darauf habe sich dann auch noch der «Waymo»-Support via Fernsprechanlage im Taxi gemeldet und erkundigt, was genau geschehen und ob alles okay sei. (lzo)​

Mehr Videos zu selbstfahrenden Fahrzeugen:

Ü80-Senioren zum ersten Mal im selbstfahrenden Taxi – ihre Reaktion geht viral Video: watson/lucas zollinger

Kanadisches Start-up entwickelt selbstfahrenden Kinderwagen Video: watson/lucas zollinger