Witwe vergibt Attentäter an Kirk-Gedenkfeier – Trump unversöhnlich

Gedenkfeier für Kirk: So unterschiedlich sind die Botschaften von der Witwe und Trump

22.09.2025, 10:2222.09.2025, 10:39

In der Nacht auf Montag Schweizer Zeit fand in Glendale, Arizona die Gedenkfeier für den bei einem Attentat getöteten Charlie Kirk statt. Zahlreiche Vertreter der MAGA-Bewegung waren vor Ort – unter anderem Donald Trump, der bei seiner Ankunft im Stadion mit Ovationen empfangen wurde.

Bei der Feier hielten diverse Vertreterinnen und Vertreter Reden. Kirks Witwe zeigte sich bei ihrer Ansprache emotional, erklärte aber aufgrund ihrer Religion dem Attentäter verzeihen zu wollen. Ganz anders Trump – dieser nutzte den Anlass zur Stimmungsmache gegen seine Gegner:

