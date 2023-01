WEF: Finnlands Premierministerin findet deutliche Worte zum Ukraine-Krieg

Video: watson/Twitter

Finnlands Premierministerin findet deutliche Worte für Europas Zukunft

Die finnische Premierministerin, Sanna Marin, ist aktuell am World Economic Forum zu Gast. In einem etwa halbstündigen Gespräch am WEF äussert sich die Politikerin zu den Ereignissen in der Ukraine – dabei findet sie deutliche Worte betreffend Europas Zukunft:

Video: watson/Twitter

Anlässlich des World Economic Forum, welches zurzeit in Davos stattfindet, treffen sich viele Staats- und Regierungsvorsitzende, um das aktuelle politische und wirtschaftliche Geschehen zu diskutieren. Aufgrund des anhaltenden Ukraine-Krieges und der damit verbundenen Folgen drehen sich die Debatten viel um die Sicherheitspolitik in Europa, aber auch um die Energieversorgung auf dem europäischen Kontinent. (fwe)

