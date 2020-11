Videos

Leben

Bachelor Schweiz 2020: Wenn eine TV-Sendung zum Soft-Porno verkommt



Video: watson/Lino Haltinner

Diese «Bachelor»-Folge glich einem Soft-Porno. Hier siehst du, was du nie sehen wolltest

Die Zusammenfassung vom «Bachelor» ist heute: 😲😲🍑🍑🍆

Bachelor Alan und seine verbliebenen Ladys ziehen alle Register, damit sich die Zuschauer vor der Glotze nicht langweilen. In der vierten Folge der Dating-Show wurde geknutscht und gefummelt und – ach, herrje! – schaut selbst! Oder lasst es vielleicht besser bleiben.

An dieser Stelle: Ein grosses Danke Sorry an Video-Redaktor Lino, dass du für uns diese Bachelor-Folge schauen und zusammenfassen musstest.

Was die letzten Wochen so los war:

Das waren die Highlights der «Bachelor»-Folge 3

Video: watson/nico franzoni

«Der Bachelor» – Folge 2: Die Highlights

Video: watson/Emily Engkent

Die Highlights der ersten Folge

Video: watson/nico franzoni

(lha/sim)

