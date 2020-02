SCHNEE! Aber mein Vergangenheits-Ich wollte es ja nicht wahrhaben! 🤦‍♀️

Der Winter kommt: Sturmböen bis zu 150km/h ++ Schneefallgrenze sinkt bis auf 600 Meter

In der Nacht auf Dienstag erreicht eine Kaltfront die Schweiz. Auf ihrer Rückseite werden feuchte und allmählich kühlere Luftmassen zum Alpenraum geführt, die Schneefallgrenze sinkt bis am Dienstagabend auf 600 bis 800 Meter.

(chm) Wie MeteoNews mitteilt, erreicht uns ausgehend von einem Tiefdruckgebiet, das sich aktuell über der Nordsee befindet und morgen Dienstag bei Dänemark zu liegen kommt, eine Kaltfront. Sie sorgt für kräftige Niederschläge und kräftig auffrischenden Südwestwind, zudem fliessen auf ihrer Rückseite weiterhin feuchte und allmählich kühlere Luftmassen in den Alpenraum.

Der Wind verstärkt sich morgen Vormittag weiter, tagsüber sowie auch am Abend, in der Nacht auf Mittwoch und am …