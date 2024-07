Video: watson/lucas zollinger

Schon mal was von «Car-Jitsu» gehört? Schnall dich an (oder vielleicht besser nicht) …



Mehr «Videos»

Schon mal was von «Car-Jitsu» gehört? Nein? Nun, wenn man die einzelnen Bestandteile dieses Wortes auseinandernimmt, haben wir einerseits «Car», das englische Wort für Auto, und «Jitsu» – das kommt von der Kampfsportart Jiu-Jitsu. Und «Car-Jitsu» ist genau das: (brasilianisches) Jiu-Jitsu im Innenraum eines Autos. Es ist unorthodox, löst nur schon beim Zuschauen Klaustrophobie aus und erinnert an Actionfilmszenen. Und begeistert genau darum immer mehr Menschen:

Video: watson/lucas zollinger

Die etwas unkonventionelle Form von Kampfsport wird schon seit sie erfunden wurde auch kompetitiv, in Turnieren, ausgeübt. Und diese werden mittlerweile auch kommerziell ausgeschlachtet, mit Sportwetten und allem drumherum. Dabei gelten für einen Kampf gewisse Regeln.

Je eine Kämpferin oder ein Kämpfer sitzen auf dem Fahrer- und Beifahrersitz des Autos. Bevor der Kampf beginnt, müssen beide angeschnallt sein.

Sobald der Kampf beginnt, müssen sich beide Teilnehmer abschnallen und versuchen, ihren Gegner im Fahrzeug zu unterwerfen.

Jede Runde dauert drei Minuten.

Beide Wettkämpfer dürfen jeden Teil des Fahrzeuginneren zu ihrem Vorteil nutzen, einschliesslich der Sicherheitsgurte, des Lenkrads, der Sitze usw.

Wie bei traditionellen brasilianischen Jiu-Jitsu-Kämpfen erhalten die Wettkämpfer von den Kampfrichtern Punkte für vorteilhafte Positionen und Griffe, während sie sich im Fahrzeuginneren bewegen.

Zum Sieger wird derjenige Teilnehmer erklärt, der zwei von drei Runden für sich entscheiden kann. Gewinnen beide Teilnehmer jeweils eine Runde, findet die letzte vierminütige Runde auf dem Rücksitz statt.

Berührt eine Kämpferin oder ein Kämpfer während einer Runde den Boden ausserhalb des Autos, wird die Runde abgebrochen und neu gestartet.

Wird eine Kämpferin oder ein Kämpfer durch K.-o. (z. B. durch Würgen) überwältigt, ist der Kampf automatisch verloren und es werden keine weiteren Runden gekämpft.

Wieso ist es so beliebt?

Die Sportart ist nicht nur bei den Fans sehr beliebt, sondern reizt auch viele Kämpferinnen und Kämpfer. Car-Jitsu stellt sie nämlich vor eine besondere Herausforderung. Jiu-Jitsu trainiert man üblicherweise in offenen Räumen auf Bodenmatten, in den beengten Verhältnissen im Innenraum eines Fahrzeuges kann es schwierig sein, die erlernten Grappling-Techniken einzusetzen. Für viele Kämpferinnen und Kämpfer erweist sich das als Test für das eigene «Verständnis» der Kampfsportart.

Auch dass die Rahmenbedingungen realistischer sind als ein normaler Kampf im Ring, dürfte zur Attraktivität beitragen. So könnte man von den Erfahrungen, die man aus diesen Kämpfen sammelt, im echten Leben tatsächlich einmal profitieren – auch wenn das natürlich eher unwahrscheinlich ist.

Wer hat’s erfunden?

In mehreren Interviews hat der Russe Vikenty Mikheev bestätigt, dass er der Schöpfer von «Car-Jitsu» ist. Er hat sich auf Judo und brasilianisches Jiu-Jitsu spezialisiert, in welchem er auch einen schwarzen Gürtel besitzt. Ausserdem hat er einen Doktortitel in Mathematik. Mikheev erzählte WGN News, auf die Idee sei er gekommen, als ihn ein Kollege gefragt hätte, wie man Jiu-Jitsu oder andere Kampfsportarten in einem Fahrzeug anwenden würde. Als er zugeben musste, dass er es nicht wisse, war die Idee geboren. Bald darauf hätte er das erste Turnier ausgerichtet und versucht, Erkenntnisse daraus zu ziehen, wie sich Kämpferinnen und Kämpfer unter diesen Rahmenbedingungen verhalten. (lzo)

Mehr Videos rund

um Kampfsport:

Mike Tyson trifft Hasbulla – und eine legendäre Szene wiederholt sich

Video: watson/lucas zollinger

Marco beim Muay Thai – hat er das «Kämpferherz»?

Video: watson/Madcom

Ex-Navy-Seal und Kampfsportexperte: Das ist Messis neuer Bodyguard