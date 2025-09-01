Das ESAF 2025 ist vorbei – unser königlicher Rückblick im Video

trüb und nass14°
Das ESAF 2025 in Mollis ist vorbei: Unser königlicher Rückblick im Video

Video: watson/lucas zollinger

01.09.2025, 05:0301.09.2025, 07:53
Lucas Zollinger
Lucas Zollinger
Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2025 im Glarnerland ist Geschichte. Hier kannst du dir unsere Videoeindrücke aus Mollis anschauen und siehst die Szene, in der sich entschieden hat, wer der neue Schwingerkönig wird:

Es war eine Veranstaltung der Extreme: Während drei Tagen sind schätzungweise 350'000 Menschen nach Mollis gereist, um dem ESAF beizuwohnen. Prognosen zufolge haben sie dabei rund 450'000 Würste gegessen und 270'000 Liter Bier getrunken.

Nicht nur diese Zahlen sind gigantisch, sondern auch die Arena – ihres Zeichens die grösste temporäre der Welt – und das Festgelände insgesamt. Auf einer Fläche von 70 Hektar (das entspricht fast 100 Fussballfeldern) wurde der Flugplatz Mollis zu einer Partymeile umfunktioniert.

Ein neuer Schwingerkönig – und zwei Premieren

Auch das eigentliche Hauptziel des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests – nämlich, einen neuen Schwingerkönig zu krönen – wurde erreicht. Er heisst Armon Orlik, ist 30 Jahre alt und wohnt in Maienfeld im Kanton Graubünden. Er ist der erste Schwingerkönig seines Kantons.

Ebenfalls bemerkenswert: Orlik ist der erste Schwinger, der als Nicht-Schlussgangteilnehmer den Titel geholt hat. Weil der Schlussgang zwischen Samuel Giger und Werner Schlegel gestellt – also unentschieden – ausgegangen war, kürte man Orlik mit der höchsten Punktzahl.

Die Tränen des Königs: «Da brach für mich eine Welt zusammen»

Neben dem Schwingen fanden am ESAF auch Wettkämpfe im Steinstossen statt. Der 20-jährige Mauro Betschart konnte den Unspunnen-Finalwettkampf am Sonntag für sich entscheiden. Er warf den 83,5 Kilogramm schweren Stein 3,98 Meter weit. In der Qualifikation am Samstag wurde dabei sogar die bisherige Rekordweite von 4,11 Meter geschlagen, als Urs Hutmacher ihn 4,16 Meter weit stiess.

Weitere Videos zum Eidgenössischen Schwing- und Älperfest:

Das sind die besten Schnupfsprüche vom ESAF – es geht unter die Gürtellinie

Video: watson/kilian marti, lucas zollinger

«Diese Tracht kostet 5000-6000 Franken» – das machen die Ehrendamen am ESAF

Video: watson/kilian marti, lucas zollinger

Willkommen im Paralleluniversum ESAF – diese Eigenheiten gibt es nur am Eidgenössischen

Video: watson/kilian marti, lucas zollinger
Die besten Bilder des ESAF 2025 in Mollis
1 / 35
Der neue Schwingerkönig: Armon Orlik posiert mit Siegermuni Zibu.
quelle: keystone / gian ehrenzeller
ESAF 2025 – So gut kennt ihr euch im Schwingen aus
Video: watson
