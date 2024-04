Video: watson/Lucas Zollinger

Dieses deutsche Farb-Geschäft hat aussergewöhnliche Ku(h)ndschaft

Im deutschen Ort Drolshagen in Nordrhein-Westfalen kam es kürzlich zu einem ku(h)riosen Zwischenfall (okay, jetzt hören wir auf mit den dummen Wortwitzen, sorry). Eine Kuh, die sich gerade der Hufpflege unterziehen sollte, büxte aus und verschanzte sich in einem Malerei-Fachgeschäft. Dank der Überwachungskamera, die den ganzen Vorfall aufzeichnete, kannst auch du dir jetzt ihren Fluchtversuch anschauen:



Seelenruhig spazierte die Kuh durch die Vordertür des Ladens. Die Frau des Inhabers hörte die Tür und kam nach vorne – nur, um sich völlig irritiert sofort wieder zu verbarrikadieren. Sie verständigte ihren Mann eine Etage höher, welcher die Geschichte zuerst nicht glaubte.

Kuh wieder eingefangen, keine Schäden

Rasch waren Landwirte und die Polizei vor Ort und konnten das entflohene Tier wieder einfangen. Mit einem Viehtransporter wurde es zurück auf den Bauernhof gebracht.

Dirk Schulte, der Inhaber des Malerei-Geschäfts nahm den Vorfall mit Humor und postete das Video seiner Überwachungskamera auch auf seiner Webseite und auf YouTube. Er hätte der Kuh, die vor der Klauenpflege floh, zu den heissesten Hufen im Ort verhelfen können, sagte der staatlich geprüfter Gestalter in Sachen Farbe und Raum gegenüber dem WDR. Bis auf den Schrecken sei kein weiterer Schaden entstanden. Nur zwei Lackdosen hätten vom Umstossen eine Beule davongetragen. (lzo)

