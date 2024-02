Video: watson/Alina Kilongan

«Er atmet nicht. Er ist tot» – Vater erschiesst Sohn und ruft danach seine Frau an

David De Jesus Contreras schoss seinem Sohn Eric Contreras im November letzten Jahres in Pinecrest in Miami in den Kopf. Dies, nachdem die beiden auf dem Heimweg über die Geburtstagspläne des Sohnes gestritten hatten.



Wenige Minuten nach der Tat rief Contreras via Türklingel-Kamera seine Frau an, um ihr alles zu erzählen. Diese Aufnahmen wurden nun mit den Gerichtsterminen von David Contreras öffentlich gemacht.

Nach dem tödlichen Schuss alarmierte Contreras auch den Notruf. Die Polizei verhaftete den 52-Jährigen und fand den toten Sohn im Haus auf. Auch vor der Polizei gestand Contreras seine Tat. Er wurde wegen Mordes zweiten Grades verurteilt, Contrereas erklärte sich dann jedoch vor Gericht für unschuldig. Am 11. März findet der nächste Gerichtstermin statt.

