So chaotisch geht es gerade an europäischen Flughäfen zu und her

Von Amsterdam über London bis Hamburg – an vielen europäischen Flughäfen herrschen derzeit chaotische Zustände. Trotz Gegenmassnahmen nehmen die Probleme weiter zu.

Die Reisebranche erholt sich schneller als erwartet. Der unerwartete Buchungsboom prallt zusammen mit einem massiven Personalmangel und verursacht stundenlange Warteschlangen an den Flughäfen. Viele Flüge wurden verschoben oder ganz annulliert.

Sicherheitshalber hat die Swiss für die Monate Juli und August rund zwei Prozent der geplanten 18’500 Flügen gestrichen – knapp 10'000 Fluggäste waren von den Streichungen betroffen. Grund dafür waren Engpässe bei der Flugsicherung in Europa, sowie beim Boden- und Flugpersonal.

Im Juni sind am Flughafen Zürich bis jetzt 176 Flüge gestrichen worden – die 98 Flüge, die am 15. Juni 2022, die wegen des Systemausfalls bei Skyguide nicht starten konnten, nicht mit einberechnet. Verglichen mit den 175 im Mai ausgefallenen Flüge ist die Lage in der Schweiz derzeit noch entspannt.

Anders sieht es allerdings im Ausland aus. An den verkehrsreichsten Flughäfen Europas herrscht pures Chaos. Eine Entspannung ist nicht in Sicht. Was dich beim Abflug in deine Sommerferien an den Flughäfen erwarten könnte, zeigen diese vier Beispiele:

Kofferchaos am Flughafen Heathrow

Einer der grössten internationalen Verkehrsflughäfen der Welt versinkt im Kofferchaos. Seit Freitag, 17. Juni 2022 stapeln sich am Flughafen Heathrow in London hunderte von Gepäckstücken. Der Grund: ein technischer Fehler des Gepäcksystems. Viele Reisende mussten ihre Gepäckstücke zurücklassen. Berichten zufolge teilte man ihnen mit, dass die Koffer innerhalb von zwei Tagen nachgeschickt werden.

Die technischen Probleme des Gepäcksystems sorgen aber nicht nur für Verzögerungen des Gepäcktransports – bislang führten die Störung zu Annullierung von mehr als 30 Flügen mit über 5'000 gebuchten Tickets.

Ansammlung von verspätetem Gepäck am Flughafen Hamburg

Und wenn Gepäckstücke nicht mit den Flugreisenden ankommen, sondern hinterhergeschickt werden, kann dies auch zu einem Chaos am Zielort führen. Besonders dann, wenn die Flughäfen sonst schon unter massivem Personalmangel leiden.

So stapelt sich das Gepäck nun auch am Flughafen in Hambrug.

Das Gepäckschaos ist nicht die einzige Baustelle des Flughafens. Vor den Sicherheitskontrollen bilden sich derzeit lange Schlangen, Reisende müssen mit erhöhten Wartezeiten rechnen.

Begrenzungen am Flughafen Amsterdam-Schiphol

Lange Schlagen vor dem Check-in und den Sicherheitskontrollen sind mittlerweile auch am verkehrsreichsten Flughäfen Europas fast schon zur Normalität geworden. Doch damit soll bald Schluss sein. Der Flughafen Schiphol hat am 16. Juni 2022 angekündigt, die Anzahl der Reisenden, die täglich vom Flughafen abfliegen, zu begrenzen.

Der verkehrsreichste Flughafen Amsterdam-Schiphol erlebt seit Wochen ein derartiges Chaos, dass man nun die Anzahl der Reisenden, die ab dem Flughafen reisen dürfen, begrenzen möchte.

«Die maximale Anzahl von Reisenden, die Schiphol bewältigen kann, variiert pro Tag und steigt an den verkehrsreichsten Tagen im Juli auf 67'500 und im August auf 72'500», schreibt der Flughafen in seiner Pressemitteilung. Ein Nichteingreifen bedeute unüberschaubare Warteschlangen, viele Reisende würden dadurch ihren Flug verpassen.

Menschenansammlung in Stockholm

Auch in Schweden ist die Reiselust bereits vor den Sommerferien riesig. Am Stockholmer Flughafen kam es deswegen zu langen Warteschlangen. «Wir haben festgestellt, dass die Leute sechs bis acht Stunden vor Abflug hier sind, lange bevor der Check-in geöffnet wird», schrieb die Presseabteilung von Swedavia. Dass sich die Menschen so früh am Flughafen versammelten, um ihren Flug nicht zu verpassen, habe die Überlastung noch verschlimmert.

Eine Twitter-Userin teilte am Freitag, 17. Juni 2022 ein Bild mit dem Text:

«Chaos am Flughafen Arlanda um 2.30 Uhr. Der erste Flug geht erst um 6.00 Uhr.»

Und nicht nur am Wochenende – auch am Montag, 13. Juni 2022, kam es zu Menschenansammlungen.

Der Flughafen reagierte, in dem er am 15. Juni ein neues Terminal eröffnete. Damit ist das Problem aber noch lange nicht gelöst. Die schwedische Airline Swedavia rechnet damit, dass der Flughafen im Sommer stark überlastet sein wird, denn auch Swedavia leidet unter massivem Personalmangel. (cst)