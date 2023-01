«Ein durchschlagender Erfolg» – Ergebnisse zu grossem 4-Tage-Woche-Versuch sind da

In Irland und den USA wurde ein grosses Experiment zur 4-Tage-Woche ausgewertet. Das Fazit: Es lief gut – sogar sehr gut. Das Wichtigste zu diesen Erkenntnissen, zur 4-Tage-Woche weltweit – und zum Stand in der Schweiz.

Lara Knuchel Folge mir

Vier Tage in der Woche arbeiten, drei Tage pausieren – und trotzdem 100 Prozent des Lohnes erhalten: Für viele klingt das zu gut, um wahr zu sein.

Trotzdem: Das Konzept der 4-Tage-Woche gewinnt an Fahrt. Am World Economic Forum wurden im letzten Jahr zum ersten Mal ernsthaft Erfahrungen darüber ausgetauscht – obwohl das Konzept bei der Wirtschaftselite zumeist als nicht umsetzbar oder «realitätsfern» galt.

Ungeachtet der Bedenken haben sich in den letzten Jahren zahlreiche Staaten und Unternehmen daran gemacht, sich eingehend mit der Idee auseinanderzusetzen. In Island ist die 4-Tage-Woche bereits für mehr als 80 Prozent der Angestellten Realität. Dies, nachdem man eine deutlich positive Bilanz aus der dreijährigen Testphase gezogen hatte.

Artikel-Update Dieser Artikel wurde bereits im Juni 2022 publiziert. Anlässlich der neuen Erkenntnisse aus Experimenten zur 4-Tage-Woche wurde er überarbeitet und erneut veröffentlicht.

Das jüngste Argument für die Umstellung auf eine viertägige Arbeitswoche stammt aus einem sechsmonatigen Versuch, der im Februar 2022 begann. 33 Unternehmen aus den USA und Irland hatten sich dabei einer wissenschaftlich begleiteten Testphase unterzogen. Mitte Januar sind nun die mit Spannung erwarteten Ergebnisse daraus veröffentlicht worden.

Die neusten Ergebnisse

In dem von 4 Day Week Global organisierten Praxisexperiment sollte festgestellt werden, ob die Beschäftigten in 80 Prozent der Zeit genauso produktiv sein können – und das bei gleicher Bezahlung.

4 Day Week Global 4 Day Week Global ist eine gemeinnützige Aktionsplattform, welche die Vier-Tage-Woche fördern will. Sie tut dies einerseits, indem sie Unternehmen bei ihrer Einführung unterstützt und andererseits, indem sie Forschungsarbeiten über die Zukunft der Arbeit finanziert.

Zur Durchführung von Versuchen in Unternehmen und zur Analyse der Ergebnisse arbeitet die Gruppe mit Wissenschaftlern der Harvard Business School, der Oxford University und der University of Pennsylvania zusammen.

2021 begann 4 Day Week Global mit der Rekrutierung von Unternehmen und Non-Profit-Organisationen für die Teilnahme an sechsmonatigen Versuchen.



An der Studie nahmen insgesamt 33 Unternehmen und über 900 Angestellte teil. Von den 33 Unternehmen füllten 27 die abschliessende Umfrage aus, in der sie über ihre allgemeinen Erfahrungen berichteten und angaben, ob sie weiterhin die 4-Tage-Woche fortsetzen würden. Das sind die wichtigsten Resultate:

Auf einer Skala von 0 bis 10 – wobei 0 sehr negativ und 10 sehr positiv ist – bewerteten die Unternehmen die Studie mit der Note 9.

Zwei Drittel der Unternehmen wollen auf jeden Fall mit der 4-Tage-Woche fortfahren, mehr als ein Viertel (sieben) planen die Fortsetzung, haben aber noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Keines der Unternehmen lehnt eine Fortsetzung ab oder plant, sie nicht fortzusetzen.

In der Zeit zwischen Beginn und Ende des Pilotprojekts konnten die Firmen ihren Umsatz um durchschnittlich 8,14 Prozent steigern. (Um saisonal bedingte Effekte auszuschliessen, wurden die Firmen in zwei Gruppen mit zwei verschiedenen Startdaten eingeteilt.) Verglichen mit der gleichen Zeitperiode im Vorjahr, konnten die Unternehmen ihren Umsatz gar um 37,6 Prozent steigern. (Allerdings wurden allfällige Corona-Effekte nicht mit einbezogen.)

steigern. (Um saisonal bedingte Effekte auszuschliessen, wurden die Firmen in zwei Gruppen mit zwei verschiedenen Startdaten eingeteilt.) Verglichen mit der gleichen Zeitperiode im Vorjahr, konnten die Unternehmen ihren Umsatz gar um 37,6 Prozent steigern. (Allerdings wurden allfällige Corona-Effekte nicht mit einbezogen.) Im Laufe der Studie erfuhren die Unternehmen einen durchschnittlichen Anstieg der Anzahl Mitarbeitenden um über 12 Prozent. Wie die Studienautoren schreiben, geschah dies sogar während einer Zeit, die gemeinhin als «Great Resignation» (etwa: «Grosse Resignation/Grosse Kündigungswelle») bezeichnet wird: In den Jahren 2021 und 2022 kündigten überdurchschnittliche viele Menschen freiwillig ihre Arbeitsverträge – nicht so offenbar bei den untersuchten Unternehmen.

Wie die Studienautoren schreiben, geschah dies sogar während einer Zeit, die gemeinhin als «Great Resignation» (etwa: «Grosse Resignation/Grosse Kündigungswelle») bezeichnet wird: In den Jahren 2021 und 2022 kündigten überdurchschnittliche viele Menschen freiwillig ihre Arbeitsverträge – nicht so offenbar bei den untersuchten Unternehmen. 16 Prozent der Angestellten fühlten sich gestresster als vorher. Allerdings gaben gleichzeitig zwei Drittel der Angestellten an, weniger ausgebrannt zu sein. Die Burn-Out-Rate sank von 2,74 auf 2,30 Prozent.

Mitarbeitende gaben an, sich rund 23 Minuten mehr pro Woche zu bewegen. Müdigkeitsgrad und Schlafprobleme sanken leicht.

Müdigkeitsgrad und Schlafprobleme sanken leicht. Im Durchschnitt gab es keine signifikanten Veränderungen der subjektiv empfundenen Arbeitsintensität.

Rund 97 Prozent der Angestellten bejahten die Frage, ob sie das Experiment weiterführen wollen würden.

4 Day Week Global betreut weitere Pilotprojekte zur 4-Tage-Woche: In Südafrika soll noch in diesem Jahr ein ähnliches Projekt gestartet werden. Und die Ergebnisse aus einem kürzlich abgeschlossenen Versuch – dem bisher wohl grössten, wissenschaftlich begleiteten Pilotprojekt zur 4-Tage-Woche – aus Grossbritannien dürften bald erwartet werden.

Die 4-Tage-Woche in der Theorie

Die 4-Tage-Woche will die gesamte Arbeitszeit, die in einer Volkswirtschaft geleistet wird, statt auf fünf auf vier Tage pro Woche aufteilen.

Theoretisch gibt es dazu zwei Möglichkeiten: Entweder wird die gleiche Anzahl an Arbeitsstunden wie bisher (40 resp. 42 Stunden) auf vier Tage aufgeteilt. Das hätte längere Arbeitstage zur Folge. Oder die geleisteten Stunden werden reduziert (z.B. auf 35 Stunden pro Woche) und auf vier Tage verteilt – also: gleich lange Arbeitstage bei einem Tag weniger.

Vereinzelt steht auch eine dritte Möglichkeit zur Diskussion, wobei lediglich die wöchentlichen Arbeitsstunden reduziert werden, diese aber auf nach wie vor fünf Tage aufgeteilt werden können.

Wichtig ist bei allen Varianten: Der Lohn bleibt gleich wie vorher. Hier kommt das sogenannte 100-80-100-Modell zum Tragen, das auch explizit im Pilotprojekt in Grossbritannien angewandt werden soll: Es gibt 100 Prozent des Gehalts für 80 Prozent der bisher gearbeiteten Zeit, dafür wird trotzdem 100 Prozent Produktivität erwartet.

Die Vorteile

Die grössten Vorteile einer kürzeren Arbeitswoche erhofft man sich durch höhere Zufriedenheit und eine bessere Gesundheit der Arbeitnehmenden.

Ausserdem wird erwartet, dass – zumindest in einigen Branchen – die Produktivität steigt. Dies unter anderem, weil Angestellte bei der Arbeit weniger Zeit damit verbringen würden, sich nicht-arbeitsbezogenen Dingen zu widmen. So könnte die Effizienz erhöht werden. Dazu passt, dass Arbeitspsychologen argumentieren, die meisten Menschen könnten sich nicht länger als fünf Stunden am Tag richtig konzentrieren.

Dazu gibt es ökologische Gründe für eine 4-Tage-Woche: weniger Pendlerverkehr, zum Beispiel. Angestellte könnten ausserdem mehr Zeit haben, selber zu kochen (was den Take-Away-Abfall vermindern würde). Ob allgemein in den Büros und Fabriken weniger Energieaufwand anfällt, hängt davon ab, ob eine 4-Tage-Woche auch eine reduzierte Produktion zur Folge hätte.

Eine 4-Tage-Woche könnte nicht zuletzt dazu beitragen, das geschlechtsspezifische Lohngefälle zu entschärfen. Die Denkfabrik Women's Budget Group (WBG) kam dazu zum Schluss, dass weniger Tage bezahlter Arbeit zu einem besseren Gleichgewicht zwischen dem Anteil von Männern und Frauen an unbezahlter Betreuungsarbeit, etwa für Kinder oder andere abhängige Personen, führen könnte.

Die Nachteile

Von Gegnern der 4-Tage-Woche werden hohe Kosten befürchtet. Dies primär dann, wenn die Produktivität nicht auf demselben Niveau gehalten werden kann.

Ausserdem wird argumentiert, dass nicht alle Branchen ihre Arbeitszeit verkürzen und trotzdem denselben Output generieren könnten. Ist das der Fall, könnte eine 4-Tage-Woche bei gleichem Lohn zu Ungleichheiten zwischen den Branchen führen.

Welche Länder haben die 4-Tage-Woche schon getestet?

In der Firma Kellogg's arbeiteten die Angestellten bis in die 80er Jahre in einer 4-Tage-Woche. Bild: keystone

USA: Bereits im Jahr 1930 führte der Kellogg-Konzern in den USA einen 6-Stunden-Arbeitstag und eine 30-Stunden-Woche ein. Diese Praxis wurde grösstenteils bis in die 1980er Jahre beibehalten. Der Effekt: Das Unternehmen verzeichnete die höchste Produktivität aller vergleichbaren Unternehmen und eine aussergewöhnliche Loyalität der Mitarbeiter. Als die Praxis eingestellt wurde, kam es zu einer leichten Kostensenkung und einem enormen Rückgang der Produktivität.

Bereits im Jahr 1930 führte der Kellogg-Konzern in den USA einen 6-Stunden-Arbeitstag und eine 30-Stunden-Woche ein. Diese Praxis wurde grösstenteils bis in die 1980er Jahre beibehalten. Der Effekt: Das Unternehmen verzeichnete die höchste Produktivität aller vergleichbaren Unternehmen und eine aussergewöhnliche Loyalität der Mitarbeiter. Als die Praxis eingestellt wurde, kam es zu einer leichten Kostensenkung und einem enormen Rückgang der Produktivität. Island: 2015 bis 2019 testete die Insel im Norden die 4-Tage-Woche mit rund 2'500 Arbeitnehmenden. Das Fazit: Erfolg auf ganzer Linie. Wissenschaftlern zufolge gab es keine Produktivitätseinbusse, dafür eindeutig höhere Zufriedenheit bei den Arbeitnehmenden. Das Risiko für Burnouts sank massiv, Angestellte waren gesünder und ausgeglichener.

2015 bis 2019 testete die Insel im Norden die 4-Tage-Woche mit rund 2'500 Arbeitnehmenden. Das Fazit: Erfolg auf ganzer Linie. Wissenschaftlern zufolge gab es keine Produktivitätseinbusse, dafür eindeutig höhere Zufriedenheit bei den Arbeitnehmenden. Das Risiko für Burnouts sank massiv, Angestellte waren gesünder und ausgeglichener. Neuseeland: Im Jahr 2018 hat der Nachlassplaner Perpetual Guardian seine 240 Mitarbeiter an einer 4-Tage-Woche teilnehmen lassen. 78 Prozent von ihnen gaben daraufhin an, dass sie ihre Work-Life-Balance besser in den Griff bekommen hatten – ein Anstieg um 24 Prozentpunkte.

2021 testete die Firma Unilever in Neuseeland ein Jahr lang die 4-Tage-Woche. Alle 81 Beschäftigten wurden in den Versuch einbezogen. Vor Kurzem wurde bekannt, Unilever wolle die Praxis fortsetzen. Fällt die noch ausstehende vollständige Bilanz positiv aus, könnte sie das Unternehmen weltweit einsetzen.



Was diesem und anderen Vorhaben im Land bestimmt nicht schadet: Neuseelands Premierministerin, Jacinda Ardern, gilt als glühende Anhängerin einer 4-Tage-Woche.

Im Jahr 2018 hat der Nachlassplaner Perpetual Guardian seine 240 Mitarbeiter an einer 4-Tage-Woche teilnehmen lassen. 78 Prozent von ihnen gaben daraufhin an, dass sie ihre Work-Life-Balance besser in den Griff bekommen hatten – ein Anstieg um 24 Prozentpunkte. 2021 testete die Firma Unilever in Neuseeland ein Jahr lang die 4-Tage-Woche. Alle 81 Beschäftigten wurden in den Versuch einbezogen. Vor Kurzem wurde bekannt, Unilever wolle die Praxis fortsetzen. Fällt die noch ausstehende vollständige Bilanz positiv aus, könnte sie das Unternehmen weltweit einsetzen. Was diesem und anderen Vorhaben im Land bestimmt nicht schadet: Neuseelands Premierministerin, Jacinda Ardern, gilt als glühende Anhängerin einer 4-Tage-Woche. Japan: 2019 hat Microsoft in Japan einen Sommer lang die 4-Tage-Woche eingeführt. Auch hier war die Bilanz durchwegs positiv: Nach Angaben des Unternehmens sah man eine Produktivitätssteigerung von 40 Prozent. Microsoft Japan gibt an, in mehreren Bereichen effizienter geworden zu sein, unter anderem durch geringere Stromkosten, die um 23 Prozent gesunken sind.

2019 hat Microsoft in Japan einen Sommer lang die 4-Tage-Woche eingeführt. Auch hier war die Bilanz durchwegs positiv: Nach Angaben des Unternehmens sah man eine Produktivitätssteigerung von 40 Prozent. Microsoft Japan gibt an, in mehreren Bereichen effizienter geworden zu sein, unter anderem durch geringere Stromkosten, die um 23 Prozent gesunken sind. Schweden: Das skandinavische Land ist eines der wenigen, das gemischte Erfahrungen gemacht hat. 2015 wurde in mehreren Unternehmen die verkürzte Arbeitswoche eingeführt. Die Bilanz: erhöhte Zufriedenheit, ja – aber meist auch erhöhte Kosten. Das Experiment wurde sogar linken Parteien zu teuer. Lediglich in den Werken von Toyota hat man die 4-Tage-Woche daraufhin permanent eingeführt.

Das skandinavische Land ist eines der wenigen, das gemischte Erfahrungen gemacht hat. 2015 wurde in mehreren Unternehmen die verkürzte Arbeitswoche eingeführt. Die Bilanz: erhöhte Zufriedenheit, ja – aber meist auch erhöhte Kosten. Das Experiment wurde sogar linken Parteien zu teuer. Lediglich in den Werken von Toyota hat man die 4-Tage-Woche daraufhin permanent eingeführt. Grossbritannien: Zwischen Juni und Dezember 2022 testete mithilfe der Non-Profit-Organisation 4 Day Week Global auch Grossbritannien kürzere Arbeitszeiten bei gleichbleibendem Lohn. Mit mehr als 3300 Probandinnen und Probanden und 73 Firmen war es das wohl grösste Pilotprojekt zur 4-Tage-Woche. Während die vollständige Beurteilung noch aussteht, zeigten Zwischenergebnisse im September fast durchwegs positive Effekte: In den meisten Fällen ist die Produktivität der Unternehmen gleich geblieben oder gar gestiegen, es sind weniger Fehler gemacht worden, es gab mehr Zusammenarbeit und besseres Wohlbefinden unter den Mitarbeitenden.

Welche Länder haben die 4-Tage-Woche schon eingeführt?

In Reykjavik ist die 4-Tage-Woche – wie in ganz Island – Standard. Bild: Shutterstock

Die allermeisten Unternehmen, in denen die kurze Woche zur Anwendung kommt, sind private Unternehmen. Standardmässig einen Tag weniger arbeiten – das haben nur ganz wenige Länder grossflächig bereits als Praxis:

Island: Weil der Testversuch als grosser Erfolg gewertet wurde, arbeiten in Island rund 86 Prozent der Angestellten nunmehr an vier Tagen in der Woche. Das heisst, das Recht auf kürzere Arbeitszeiten steht im Arbeitsvertrag.



Einer der Gründe, weshalb das in Island so gut funktioniert, liegt allerdings im hohen Beschäftigungsgrad der Bevölkerung: 87 Prozent der Menschen in Island sind erwerbstätig. Zum Vergleich: In der Schweiz sind dies lediglich 70 Prozent.



Ausserdem habe man während und nach der Testphase vieles vereinfachen können. So wurden Sitzungen verkürzt, neue Formen von Arbeitsschichten kreiert und zusätzliche digitale Hilfsmittel in Betrieb genommen.

Weil der Testversuch als grosser Erfolg gewertet wurde, arbeiten in Island rund 86 Prozent der Angestellten nunmehr an vier Tagen in der Woche. Das heisst, das Recht auf kürzere Arbeitszeiten steht im Arbeitsvertrag. Einer der Gründe, weshalb das in Island so gut funktioniert, liegt allerdings im hohen Beschäftigungsgrad der Bevölkerung: 87 Prozent der Menschen in Island sind erwerbstätig. Zum Vergleich: In der Schweiz sind dies lediglich 70 Prozent. Ausserdem habe man während und nach der Testphase vieles vereinfachen können. So wurden Sitzungen verkürzt, neue Formen von Arbeitsschichten kreiert und zusätzliche digitale Hilfsmittel in Betrieb genommen. Belgien: Im Februar 2022 hat die Regierung beschlossen, Arbeitnehmenden eine 4-Tage-Woche zu ermöglichen. Allerdings bedeutet das keine Reduktion der Arbeitsstunden: Angestellte haben einfach die Möglichkeit, längere Tage zu arbeiten, dafür erhalten sie einen dritten freien Tag. In Belgien käme das 9,5 Stunden pro Arbeitstag gleich.

Im Februar 2022 hat die Regierung beschlossen, Arbeitnehmenden eine 4-Tage-Woche zu ermöglichen. Allerdings bedeutet das keine Reduktion der Arbeitsstunden: Angestellte haben einfach die Möglichkeit, längere Tage zu arbeiten, dafür erhalten sie einen dritten freien Tag. In Belgien käme das 9,5 Stunden pro Arbeitstag gleich. Vereinigte Arabische Emirate: Auch die Emirate verkürzten die Arbeitswoche. Zwar nicht um einen ganzen Tag, dafür wurde eine 4,5-Tage-Woche eingeführt. Seit Januar 2022 ist sie Pflicht für Regierungseinrichtungen sowie für Schulen. Das verlängerte Wochenende beginnt demnach schon am Freitagmittag. Die Begründung für diesen Entscheid: Man wolle wettbewerbsfähiger werden, sowie die Balance zwischen Privat- und Arbeitsleben verbessern.

Würdest du eine 4-Tage-Woche in der Schweiz befürworten? Absolut – ich sehe mehr Vor- als Nachteile. Nein. Die Kosten für Wirtschaft und Gesellschaft wären wohl zu hoch. Ich bin skeptisch – würde aber ein Pilotprojekt à la Island befürworten. Erst, nachdem andere Länder sie auch eingeführt haben.

Wie geht es weiter?

Neben dem oben beschriebenen Pilotprojekt in Grossbritannien wollen auch weitere Länder in Zukunft eigene Erfahrungen über die 4-Tage-Woche sammeln. Die Non-Profit-Organisation 4 Day Week Global unterstützt und berät sie bei der Durchführung und Auswertung von Pilotprojekten. Die Gruppe wendet sich auch direkt an Unternehmen, die von sich aus reduzierte Arbeitszeiten einführen wollen.

Bei 4 Day Week Global sind 2023 weitere Pilotprojekte, gemäss denjenigen in den USA und in Grossbritannien, in Planung, zum Beispiel in Südafrika.

In Schottland soll 2023 ein staatlicher Versuch beginnen, während Wales ebenfalls einen Versuch in Erwägung zieht. Die Entscheidung war das Einlösen eines Wahlversprechens der regierenden Scottish National Party (SNP). Die Arbeitszeit der Arbeitnehmer wird dabei um 20 Prozent gekürzt, Einbussen bei der Vergütung soll es auch hier nicht geben.

Auch Spanien ist im Begriff, ein grossangelegtes Pilotprojekt durchzuführen. Allerdings wird dessen Start immer wieder verschoben. 2021 wurden auf Druck der regierenden Linkspartei Más País 50 Millionen Euro für die Durchführung gesprochen.

Der Leader der spanischen Linkspartei Más País (rechts) spricht mit Spaniens Regierungschef, Pedro Sánchez (links), November 2021. Bild: keystone

Ende 2022 wurde bekannt, dass Portugal die 4-Tage-Woche ebenfalls testen will. Das Pilotprojekt soll im Juni 2023 anlaufen und richtet sich zunächst an den privaten Sektor, bevor es auf den öffentlichen Bereich ausgedehnt wird.

Und wie sieht es in der Schweiz aus?

Auch in der Schweiz gibt es vermehrt Medienberichte über Unternehmen, die auf eigene Faust eine kürzere Arbeitswoche einführen. Dabei handelt es sich aber meistens um kleinere Unternehmen, bei grösseren sind bislang noch keine Bestrebungen zu erkennen. Und: Auch wenn Unternehmen die 4-Tage-Woche einführen, so kommt das in den meisten Fällen keiner Reduktion der Arbeitszeit gleich. 40 oder 42 Stunden werden somit auf vier statt fünf Tage aufgeteilt.

Ein Beispiel aus St. Gallen: 308 Warum es in diesem St.Galler Handwerkbetrieb bald die 4-Tage-Woche gibt von Helene Obrist

Bislang bleibt es also in der Schweiz bei Einzelfällen, die ihren Angestellten eigenmächtig eine verkürzte Arbeitswoche anbieten. Auf der Ebene der Politik will man jedenfalls noch nicht viel davon wissen.

Im Dezember 2021 reichte Tamara Funiciello (SP) eine Motion zur 4-Tage-Woche ein. Darin wird gefordert, in einer Zeitspanne von zehn Jahren die Erwerbsarbeit auf maximal 35 Stunden pro Woche zu senken – bei vollem Lohn für mittlere und tiefe Einkommen. Der Entscheid des Parlaments steht noch aus, der Bundesrat hat die Motion aber bereits abgelehnt.

Gewerkschaftsverbände dafür, Arbeitgeberverband dagegen

Die Schweizer Gewerkschaftsverbände äusserten sich gegenüber SRF positiv zu einer allfälligen 4-Tage-Woche. Das wichtigste Argument: In den letzten Jahrzehnten sei die Produktivität gestiegen, die geleisteten Arbeitsstunden seien aber nicht gleichzeitig gesunken. Die 4-Tage-Woche habe aber nur Vorteile, wenn die wöchentlichen Arbeitsstunden effektiv sinken.

Gewerkschaften wie die Unia würden eine 4-Tage-Woche begrüssen – wenn die wöchentlichen Arbeitsstunden dadurch auch gesenkt würden. Bild: KEYSTONE

Anders sieht es der Arbeitgeberverband: Eine gewisse Flexibilität sei grundlegend in der Schweizer Wirtschaft. Unternehmen müssten selbstständig über ihre jeweiligen Arbeitsmodelle entscheiden können. Der Verband äusserste sich deshalb gegen eine gesetzlich verordnete 4-Tage-Woche.

Ein Problem: Der hohe Anteil Teilzeiterwerbender

Eine weitere Hürde, die sich in der Schweiz stellen würde, sind die vielen Angestellten, die bereits Teilzeit arbeiten. Nach Angaben der OECD arbeiten in Europa nur in Holland noch mehr Menschen nicht 100 Prozent.

In der Schweiz dürfte das primär am hohen Durchschnittslohn liegen: Auch wenn ihr monatliches Gehalt dadurch sinkt, können es sich viele Angestellte grundsätzlich leisten, nicht in Vollzeit zu arbeiten. Die vielen Teilzeitangestellten könnten so den Druck auf und das Bedürfnis für eine kürzere Arbeitswoche vermindern.